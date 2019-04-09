Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в суд с личными вещами

Россия РПЛ 2018/19
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12:21
Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов
Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов
11:49
Жена Новосельцева: Ваню съела жадность. Узнав о будущем ребенке, он решил что не хочет ни с кем ничем делиться (4)
Жена Новосельцева: Ваню съела жадность. Узнав о будущем ребенке, он решил что не хочет ни с кем ничем делиться (4)
11:40
Евгений Ловчев - о Хохлове: у него достойная команда. Его отставка станет ошибкой динамовского руководства (4)
Евгений Ловчев - о Хохлове: у него достойная команда. Его отставка станет ошибкой динамовского руководства (4)
10:42
Гончаренко: состоявшихся футболистов менять сложно, а молодых надо лепить, подгонять, направлять
Гончаренко: состоявшихся футболистов менять сложно, а молодых надо лепить, подгонять, направлять
09:28
Гончаренко: работая с Акинфеевым, мы не осознаем до конца что он сделал для нашего футбола (19)
Гончаренко: работая с Акинфеевым, мы не осознаем до конца что он сделал для нашего футбола (19)
05:21
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал (1)
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал (1)
04:50
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
02:02
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (2)
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (2)
01:52
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремио" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (5)
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремио" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (5)
00:25
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (6)
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (6)
Вчера, 23:56
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
Вчера, 23:17
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Вчера, 23:16
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (5)
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (5)
Вчера, 22:16
Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным (5)
Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным (5)
Вчера, 22:03
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (6)
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (6)
Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в суд с личными вещами
В Москве сегодня в 12:00 пройдет очередное заседание суда по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых.
Суд рассмотрит материалы дела о драках в центре Москвы, которые были переданы следствием. Кокорин и Мамаев уже прибыли в суд. Стоит отметить, что их привезли вместе с личными вещами.
Напомним, ранее их срок содержания под стражей в СИЗО был продлен до 25 сентября.
Суд рассмотрит материалы дела о драках в центре Москвы, которые были переданы следствием. Кокорин и Мамаев уже прибыли в суд. Стоит отметить, что их привезли вместе с личными вещами.
Напомним, ранее их срок содержания под стражей в СИЗО был продлен до 25 сентября.
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