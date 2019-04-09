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Оренбург
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в суд с личными вещами

В Москве сегодня в 12:00 пройдет очередное заседание суда по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых.

Суд рассмотрит материалы дела о драках в центре Москвы, которые были переданы следствием. Кокорин и Мамаев уже прибыли в суд. Стоит отметить, что их привезли вместе с личными вещами.

Напомним, ранее их срок содержания под стражей в СИЗО был продлен до 25 сентября.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 11:14
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17
(2)
#17  mongolor  СПБ (Сегодня, 12:30)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Успокоится душа
До свидания кореша

Ветер скользом.
Автоматчики в ПШ
И котлы чуть-чуть спешат-

Все не в пользу.
Кумовой рукой махнет
И на волю упорхнет

Сизый голубь.
Ну а молодость нырнет
Ну а молодость нырнет

Камнем в прорубь.
blush
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#16  diego milito 22   (Сегодня, 12:25)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 1632
Цитата: diego milito 22
Выпустят под подписку.

и получат затем условку.


Хотя, могут и в другое сизо отправить.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#15  оптимист  чебоксары (Сегодня, 12:18)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Представляете их реакцию, если скажут
- Это была программа "Розыгрыш" !!!
И со всех сторон с цветами к ним, недавно вон Бекхема тоже жёстко разыграли..
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
#14  Blessing  Спб (Сегодня, 12:10)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Из обвиняемых превратились в пострадавших.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#13  sanyapytilin   (Сегодня, 12:03)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Сжальтесь уже, хватит этой показухи


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#12  Romella  Красноярск (Сегодня, 11:58)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
с вещами на выход..в сизо..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#11  safonas   (Сегодня, 11:58)
  • -1
  •  (3)
online

отпустят думаю


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#10  styh  Советский Союз (Сегодня, 11:57)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Подписка о не выезде. Отпустят из зала, восвояси.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#9  sparwik53  Виктор (Сегодня, 11:55)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Арест продлен до 25 сентября, а тут в суд с вещами, может кто-то уже сказал ХВАТИТ.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#8  ythe  Ё-бург (Сегодня, 11:35)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Я думаю, мозг у них прочищен до конца жизни. Хватит уже


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#7  1632   (Сегодня, 11:34)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
Выпустят под подписку.

и получат затем условку.
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#6  64dubina  Казахстан-Павлодар (Сегодня, 11:30)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Да отпустите уже этих дебилов laughing


--------------------
Счастье не в деньгах,а в их количестве!!!
Регистрация: 16.06.2012 [жалоба]
#5  Barbed   (Сегодня, 11:28)
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Осудят, и с вещами на Пресню, в этапную тюрьму. Баул за спину и на зону)
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 11:25)
  • +5
  •  (7)
online

С вещами обычно- на выход. Или перевод в тюрьму.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 11:22)
  • +3
  •  (7)
online

А еще два фигуранта?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 11:21)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выпустят под подписку.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  sergey3709   (Сегодня, 11:19)
  • -2
  •  (2)

Лед тронулся?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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