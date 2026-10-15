Мор объяснил разгромное поражение "Ростова" от ЦСКА

- Пришел новый тренер — он должен посмотреть на всех футболистов. В какой-то степени Кириченко пожертвовал этой игрой, чтобы понимать на кого он может рассчитывать в чемпионате, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 14 октября, ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над "Ростовом" в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 4:0 - "армейцы" забили три мяча в первом тайме, на это им потребовалось меньше 15 минут.
Напомним, что Дмитрий Кириченко возглавляет ростовчан с сентября текущего года, он сменил на посту главного тренера Джонатана Альбу. До четвертого тура южане не пропустили ни одного мяча в текущем розыгрыше Кубка России.