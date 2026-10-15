Мор объяснил разгромное поражение "Ростова" от ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

- Пришел новый тренер — он должен посмотреть на всех футболистов. В какой-то степени Кириченко пожертвовал этой игрой, чтобы понимать на кого он может рассчитывать в чемпионате, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".