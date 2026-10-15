Сегодня, 15 октября, казанский "Рубин" примет на домашнем стадионе "Оренбург" в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию.
На данный момент казанцы занимают второе место в группе А с 4 набранными очками, уральцы располагаются на последней строчке с 3 баллами в своем активе.
"Рубин" - "Оренбург": на каком канале и во сколько смотреть матч Кубка России
"Рубин" Казань - "Оренбург": во сколько начало и где смотреть трансляцию матча Кубка России.
Фото: ФК "Рубин"