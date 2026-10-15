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Победитель ЛЧ Снейдер ответил, знает ли он Овечкина: желаю ему выиграть "Золотой мяч"

Экс-футболист сборной Нидерландов Уэсли Снейдер ответил, знает ли он, кто такой Александр Овечкин.
Фото: Goal.com
По словам Снейдера, он не знает Овечкина.

— Знаете ли вы Овечкина?

— Нет.

— Он как Месси в футболе, только в хоккее.
— Желаю ему всего наилучшего и выиграть "Золотой мяч" (улыбается), - цитирует Снейдера "Советский спорт".

Уэсли Снейдер ранее выступал за "Интер", мадридский "Реал", "Аякс", "Галатасарай", "Ниццу" и катарский "Аль-Гарафа". Голландец является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, а также бронзовым призером чемпионата Европы. Также он становился чемпионом Италии, Нидерландов, Турции и Испании, а в 2010 году завоевывал трофей Лиги чемпионов УЕФА с "Интером".

В нынешнем сезоне российский хоккеист Александр Овечкин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу в шести матчах НХЛ.

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