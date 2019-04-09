Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:25
"Заранее вступили в преступный сговор и распределили роли" - обвинительное заключение прокурора (25)
"Заранее вступили в преступный сговор и распределили роли" - обвинительное заключение прокурора (25)
13:44
Артем Федецкий: клуб из России предложил 2 миллиона евро. Думали, я раздвину ножки и рвану (34)
Артем Федецкий: клуб из России предложил 2 миллиона евро. Думали, я раздвину ножки и рвану (34)
12:21
Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов (1)
Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов (1)
11:49
Жена Новосельцева: Ваню съела жадность. Узнав о будущем ребенке, он решил что не хочет ни с кем ничем делиться (7)
Жена Новосельцева: Ваню съела жадность. Узнав о будущем ребенке, он решил что не хочет ни с кем ничем делиться (7)
11:40
Евгений Ловчев - о Хохлове: у него достойная команда. Его отставка станет ошибкой динамовского руководства (4)
Евгений Ловчев - о Хохлове: у него достойная команда. Его отставка станет ошибкой динамовского руководства (4)
10:42
Гончаренко: состоявшихся футболистов менять сложно, а молодых надо лепить, подгонять, направлять
Гончаренко: состоявшихся футболистов менять сложно, а молодых надо лепить, подгонять, направлять
09:28
Гончаренко: работая с Акинфеевым, мы не осознаем до конца что он сделал для нашего футбола (20)
Гончаренко: работая с Акинфеевым, мы не осознаем до конца что он сделал для нашего футбола (20)
05:21
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал (1)
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал (1)
04:50
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
02:02
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (2)
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (2)
"Заранее вступили в преступный сговор и распределили роли" - обвинительное заключение прокурора
В данный момент в Пресненском суде Москвы проходит новое заседание по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Прокурор Светлана Тарасова зачитала обвинительное заключение.
"Кирилл Кокорин вступил в преступный сговор с братом Александром Кокориным и другими обвиняемыми. Заранее распределили роли. У клуба "Эгоист" вступили в предварительный сговор, желая противопоставить себя окружающим, прибегли к насилию из хулиганских побуждений, мешая общественному спокойствию. Они подошли к Соловчуку и после словесной перепалки нанесли удары руками и ногами.
Затем в "Кофемании" имело место грубое нарушение общественного порядка. На глазах посетителей заведения они нецензурно выражались, клали ноги на стол, показательно кидали вещи и показывали свое непристойное поведение. Продолжая действия преступного умысла и следуя распределенным ролям, стремясь противопоставить себя обществу.
Обвиняемые получили корректное замечание о необходимости прекратить такое поведение. Кокорины подошли к Паку и в ходе словесного конфликта взяли деревянный стул и нанесли три удара. Осознавая свое непристойное поведение, нанесли удары Гайсину, который пытался воспрепятствовать насилию в адрес Пака. Обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору, выражая неуважение к обществу. Использовали подручные предметы в качестве оружия.
Гайсину Мамаев нанес удар в область головы, Кирилл Кокорин тоже, Протосовицкий схватил Гайсина за область шеи. Гайсин получил телесные повреждения. Таким образом, компания совершила хулиганство", — передает слова Тарасовой Sport24.
Прокурор Светлана Тарасова зачитала обвинительное заключение.
"Кирилл Кокорин вступил в преступный сговор с братом Александром Кокориным и другими обвиняемыми. Заранее распределили роли. У клуба "Эгоист" вступили в предварительный сговор, желая противопоставить себя окружающим, прибегли к насилию из хулиганских побуждений, мешая общественному спокойствию. Они подошли к Соловчуку и после словесной перепалки нанесли удары руками и ногами.
Затем в "Кофемании" имело место грубое нарушение общественного порядка. На глазах посетителей заведения они нецензурно выражались, клали ноги на стол, показательно кидали вещи и показывали свое непристойное поведение. Продолжая действия преступного умысла и следуя распределенным ролям, стремясь противопоставить себя обществу.
Обвиняемые получили корректное замечание о необходимости прекратить такое поведение. Кокорины подошли к Паку и в ходе словесного конфликта взяли деревянный стул и нанесли три удара. Осознавая свое непристойное поведение, нанесли удары Гайсину, который пытался воспрепятствовать насилию в адрес Пака. Обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору, выражая неуважение к обществу. Использовали подручные предметы в качестве оружия.
Гайсину Мамаев нанес удар в область головы, Кирилл Кокорин тоже, Протосовицкий схватил Гайсина за область шеи. Гайсин получил телесные повреждения. Таким образом, компания совершила хулиганство", — передает слова Тарасовой Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.