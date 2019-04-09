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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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"Заранее вступили в преступный сговор и распределили роли" - обвинительное заключение прокурора

В данный момент в Пресненском суде Москвы проходит новое заседание по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Прокурор Светлана Тарасова зачитала обвинительное заключение.

"Кирилл Кокорин вступил в преступный сговор с братом Александром Кокориным и другими обвиняемыми. Заранее распределили роли. У клуба "Эгоист" вступили в предварительный сговор, желая противопоставить себя окружающим, прибегли к насилию из хулиганских побуждений, мешая общественному спокойствию. Они подошли к Соловчуку и после словесной перепалки нанесли удары руками и ногами.

Затем в "Кофемании" имело место грубое нарушение общественного порядка. На глазах посетителей заведения они нецензурно выражались, клали ноги на стол, показательно кидали вещи и показывали свое непристойное поведение. Продолжая действия преступного умысла и следуя распределенным ролям, стремясь противопоставить себя обществу.

Обвиняемые получили корректное замечание о необходимости прекратить такое поведение. Кокорины подошли к Паку и в ходе словесного конфликта взяли деревянный стул и нанесли три удара. Осознавая свое непристойное поведение, нанесли удары Гайсину, который пытался воспрепятствовать насилию в адрес Пака. Обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору, выражая неуважение к обществу. Использовали подручные предметы в качестве оружия.

Гайсину Мамаев нанес удар в область головы, Кирилл Кокорин тоже, Протосовицкий схватил Гайсина за область шеи. Гайсин получил телесные повреждения. Таким образом, компания совершила хулиганство", — передает слова Тарасовой Sport24.
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 14:25
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25
(4)
#25  dreamcatcher   (Сегодня, 15:22)
  • +3
  •  (3)

Боже, какая чушь.)))
Этой скотине прокурорше даже не стыдно. Знает тварь, что вся страна следит, но отрабатывает, как проститутка. Привычка вторая натура.
Вы только представьте, как это звучит:
Человек зарабатывающий миллион в неделю вступил в сговор чтобы огреть стулом гражданина Пака!
Бл...
Бу-га-га в квадрате!!!
Эти дегенераты даже придумать ничего не могут. Просто стыд и срам.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#24  Босх  Россия (Сегодня, 15:13)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Карочи..бодаются по какой статье вменять!
Прокурор требует "групповое,по предварительному сговору"-это чижолое уже..
А если просто хулиганка с нанесением побоев,то можно на менее тяжкую переквалифицировать,и дать условку+то шо отсидели..
Но Мамая ваще должны выпускать!

Его бы в "ростов" подписать! Хороший игрок..ну попутался..осознал!


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#23  avnik  море (Сегодня, 15:12)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Три раза Кокорины били Пака деревянным (это очень важно, т.е. не из пенопласта) стулом.

Следствие явно нашло оригинальное видео с камер видеонаблюдения. С титрами. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#22  Гринч  СПб (Сегодня, 15:12)
  • +2
  •  (2)

Пи..зды Паку-Шпаку мало дали,этим нелюдям вообще жить не стоит.....Молодцы,держитесь ребята всё будет хорошо......


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#21  Карабас-Барабас   (Сегодня, 15:11)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
накрыли банду молодчиков гастролёров, наводившую шорох на всю москву в течении 20 лет
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#20  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 15:11)
  • +2
  •  (2)
online

"Кокорины подошли к Паку и в ходе словесного конфликта взяли деревянный стул и нанесли три удара"!!!??? Били вдвоём одним стулом одного человека? Били одновременно или по-очереди? Следователи и прокурорша смотрели документальное кино или мультики? Ничего не понимаю.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#19  Босх  Россия (Сегодня, 15:04)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Правильный шапира не даст прокурору такое нести!
Он будет постоянно вставать и заявлять: "Протестую! Недоказано!"и Это обязаны внести в протокол!
Если не протестует зашита-считается доказанным! На первом этапе ТАК!
Интересно..после слов о "сговоре"- шапиры абвиняемых заявили протест со словами "не доказано!".? или молчали?
Вот что интересно!


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#18  Сандр   (Сегодня, 15:04)
  • -1
  •  (1)

Цитата: Lord
Цитата: Сандр
При такой обвинительной речи это конкретный срок всей ОПГ.

ТЫ веришь в это? Обвинение конечно жжет, но это все хотелки прокурора. Хотя если заполитизируют приговор как сам процесс то могут получить по полной программе...


Так ущербные адвокаты помогают судье своими вымыслами несуразными.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#17  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 14:57)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Джонни
Я не об этом. Виновны - пусть несут наказание согласно действующего законодательства.

Я не верю, что Саша мог подойти к Паше и сказать:
-Пах, я узкопленочного ща стулом уибу.
А Паха в ответ:
- Договорились, писти. Если не сляжет, я его отоварю.

Ну бред же. Не договаривались они заранее, все произошло спонтанно.

Спонтанно - это когда Пак бы к примеру подошел и куями бы обложил их и те спонтанно встали и накостыляли. Вот где спонтанность. Тут я лично сомневаюсь в их спонтанных действиях, когда два избиения за утро произошло и везде, судя по тем же свидетелям именно они вызывающе себя вели и провоцировали драки. И опять же чисто случайно оба пострадавших неруси. Совпадение? Возможно, но слишком дофига совпадений тогда получается. Им еще повезло в принципе что прокурор не полез в эти дебри "из хулиганских на фоне рассовой нетерпимости"
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#16  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 14:53)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Lord
бухнул, с кем не бывает, понять и простить"

Я не об этом. Виновны - пусть несут наказание согласно действующего законодательства.

Я не верю, что Саша мог подойти к Паше и сказать:
-Пах, я узкопленочного ща стулом уибу.
А Паха в ответ:
- Договорились, писти. Если не сляжет, я его отоварю.

Ну бред же. Не договаривались они заранее, все произошло спонтанно.


--------------------
10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#15  капля никотина  Москва (Сегодня, 14:53)
  • +1
  •  (1)

Саааабака лай-ааа-лаааа......
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#14  rwspartach  Россия (Сегодня, 14:51)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
Нет у них ничего!!!

Да,и видео не настоящее - сфабриковано. Бедные несчастные кокошкомамайки - невиноватые вообще ни в чём. expressionless
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#13  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 14:51)
  • -3
  •  (5)
online

Это просто пи3дец. Не хулиганы даже, а враги народа. Дать каждому по 5 лет расстрела до смерти каждый день без права переписки.
Сейчас окажется, что и Немцова они завалили.
Если бы родились раньше, то и по Кеннеди можно было бы дело закрыть.
"Да здравствует наш суд, самый справедливый и гуманный суд в мире!"©
Клоуны, других слов нет.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#12  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 14:49)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сандр
При такой обвинительной речи это конкретный срок всей ОПГ.

ТЫ веришь в это? Обвинение конечно жжет, но это все хотелки прокурора. Хотя если заполитизируют приговор как сам процесс то могут получить по полной программе...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#11  diego milito 22   (Сегодня, 14:49)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нет у них ничего!!!
Поэтому, и лживые обвинения в предварительном сговоре выложили как козырной туз.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#10  Мацолла   (Сегодня, 14:48)
  • -5
  •  (5)

Суд это торг, как на базаре, продавец требует больше за товар ,покупатель предлагает меньше.На суде обвинитель требует наказать ,адвокат наоборот..а всякая шваль сайта будет каждое слово обсуждать..в стране рабочее время ,обед закончился, чем эти болельщики заняты.А виноват в их скучной жизни xyй его знает кто.
Регистрация: 25.09.2016 [жалоба]
#9  Сандр   (Сегодня, 14:46)
  • -1
  •  (1)

При такой обвинительной речи это конкретный срок всей ОПГ.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#8  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 14:45)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Джонни
Ну какой сговор может быть у бухих в дымину парней?

Да ладно? Ты это скажи бухим, которые по пьяни вдвоем-втроем избивают прохожих во дворе, или тем, кто по пьяни с оружием грабят ларек (магазин) с бухлом. Что это по твоему, надо пожурить и отпустить? Во всем мире "в состоянии алкогольного опьянения" - это отягчающая статья, по ней еще добавляют срок. И только в России действует система "ну бухнули, с кем не бывает, понять и простить"
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#7  Poshehonec  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:43)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Александр Ковалёв,
А если твоему другу в рожу сунут или оскорбят, как-нибудь совсем не хорошо, ты не вступишься? Зато, если вступишься и "победишь", то тебя закроют! Сюжет! У каждого в жизни случались похожие случаи, которые заканчивались просто ничем, а тут показательная порка и 18 следователей, расследующих это "страшное" преступление)
Я не оправдываю эту компашку. Они виноваты, но пусть наказание соответствует преступлению.
Регистрация: 5.10.2018 [жалоба]
#6  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:39)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Poshehonec
Бред какой-то... Это значит, что любой человек, договорившись с друзьями погулять, автоматически становится членом ОПГ?)))

нет, только те, что устраивают беспредел и всей компанией избивают нормальных людей, пытающихся остановить этот беспредел!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#5  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 14:38)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Кубань»
вступили в предварительный сговор

Ну какой сговор может быть у бухих в дымину парней? Они спонтанно действовали, по обстоятельствам. Не оправдываю их, но и не верю, что эта компашка предварительно распределяла роли и договаривалась о том, кто кого стулом уибет. Бред.


--------------------
10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#4  JaapStam  JaapStam (Сегодня, 14:36)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну а шо предварительный сговор что где когда, распределение ролей кто за бухлом кто за закусью кто отвечает за досуК, как то так, а далее прокурор объяснит.
Цитата: Poshehonec
Бред какой-то... Это значит, что любой человек, договорившись с друзьями погулять, автоматически становится членом ОПГ?)))
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
#3  Александр Ковалёв   (Сегодня, 14:36)
  • -1
  •  (3)

Poshehonec,
Ну если будут людей бить, то да!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#2  trent   (Сегодня, 14:29)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
по ходу всё серьёзно...
да уже отпустить давно пора...


--------------------
Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#1  Poshehonec  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:28)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Бред какой-то... Это значит, что любой человек, договорившись с друзьями погулять, автоматически становится членом ОПГ?)))
Регистрация: 5.10.2018 [жалоба]
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