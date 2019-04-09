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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Адвокат: Кокорин взял стул, чтобы подсесть к Паку, но тот его оскорбил

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий в суде интересы Александра Кокорина, прокомментировал эпизоды, по которым обвиняют его подопечного.

"По первому эпизоду в отношении Соловчука хочется отметить, что обвинения основаны на одном признаке. В процессе допроса свидетелей было ясно, что хулиганских побуждений быть не могло. Была обоюдная драка, произошедшая в результате употребления Соловчуком словом „петухи“ в отношении Кокорина. Подсудимые начали уточнять, правильно ли они его поняли, и зачем прозвучали оскорбления. Соловчук первым ударил Мамаева и Кирилла Кокорина, отчего тот упал.

Относительно эпизода с Паком. Он первоочерёдно оскорбил всех обвиняемых и их спутников матерным слово. И позже продолжил выражаться. Мы всё увидим на видеозаписи, что когда Кокорин взял стул и подошёл к столику Пака, который сидел спиной к стене, согласно движению Кокорина, он хотел подсесть к Паку. Но тот внезапно произнёс оскорбление, после чего последовало рефлекторное движение и удар. Закрытой черепно-мозговой травмы нет — должны быть следы от удара, но ничего подобного не было. Относительно хулиганства — все эти действия, которые инкриминированы моему подзащитному, видели свидетели, и они могут подтвердить, что люди просто дурачились.

Любое общение можно расценить как хулиганство. Тут его и близко не было. Считаю, что обвинения предъявлено незаконно. Это дело можно было расследовать за месяц, но из этого малозначительного конфликта раздули уголовное дело. Коли уж суд решил в этом разбираться, давайте разбираться по существу. В материалах дела нет ни одного запроса видео. Все показания основаны на показаниях свидетелей", — передаёт слова Ромашова "Чемпионат".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 14:34
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9
(0)
#9  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 15:33)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
)))) хорошие рефлексы у кокоши - на ругательное слово стулом сразу фигачить))
Постыдились бы такое говорить)))
Страшно представить, что он сделает с болельщиками, которые его тридваразят за промахи)))
Он наверное от того, что отомстить рефлекторно не может, так сильно страдает, что кушать не может)))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#8  Гринч  СПб (Сегодня, 15:19)
  • -2
  •  (4)

Цитата: ffora
  ffora  russia (Сегодня, 14:58) -2 (2)



сказал и два раза в подряд перднул - это очень важно для общественности



Иди на куй дебил сраный....

Цитата: Sandr_71
 Sandr_71   (Сегодня, 14:38) +3 (5)



Вы ребята хоть что нибудь дельное придумали. Для кого такая бредятина предназначена?


Бредятина это как раз у мрази Пака и его сообщника....


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#7  cska1971  Москва (Сегодня, 15:04)
  • 0
  •  (4)

Детский сад...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#6  ffora  russia (Сегодня, 14:58)
  • -3
  •  (3)

сказал и два раза в подряд перднул - это очень важно для общественности
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
#5  капля никотина  Москва (Сегодня, 14:51)
  • +4
  •  (10)

Хорошо что он не взял ножик чтобы помочь намазать тому масло
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#4  кацо  sirop4ik (Сегодня, 14:43)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
pikaldi
— Свидетель Хачикян, ну, а люстру подсудимый разбил?
— Дааа! Разбил… зачем буду отрицать?! Когда мы пошли домой, он её случайно стулом зацепил…
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#3  Sandr_71   (Сегодня, 14:38)
  • +3
  •  (5)

Вы ребята хоть что нибудь дельное придумали. Для кого такая бредятина предназначена?
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#2  pikaldi  voronezh (Сегодня, 14:38)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Валико джан поднял стул , постучал в туалет , сказал что тоже хочет... stuck_out_tongue
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 14:36)
  • +1
  •  (9)

Классика- погибший сам подошел к обвиняемому и прыгнул на нож, и так 30 раз подряд.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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