"Краснодар" поздравил Йона Гудни Фьолусона с юбилеем (фото)

Поздравляем с днём рождения Йона Гудни Фьолусона! ?



30 лет сегодня исполняется исландскому защитнику "Краснодара"!



Желаем Йону Гудни карьеры без травм, футбольного долголетия и больших побед в составе нашей команды! ??https://t.co/l2znCWrqkU