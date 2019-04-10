Россия РПЛ 2018/19
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"Краснодар" поздравил Йона Гудни Фьолусона с юбилеем (фото)
Пресс-служба "Краснодара" в официальном твиттере клуба поздравила защитника Йона Гудни Фьолусона с днем рождения.
Сегодня исландскому футболисту исполняется 30 лет.
Сегодня исландскому футболисту исполняется 30 лет.
Поздравляем с днём рождения Йона Гудни Фьолусона! ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) April 10, 2019
30 лет сегодня исполняется исландскому защитнику "Краснодара"!
Желаем Йону Гудни карьеры без травм, футбольного долголетия и больших побед в составе нашей команды! ??https://t.co/l2znCWrqkU
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