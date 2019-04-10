Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Агент: на молодежном уровне Украина убегает от нас семимильными шагами

Футбольный агент Алексей Дуданец сравнил российский и украинский футбол.

"Я недавно закончил трансфер одного украинского футболиста в Бельгию. Считаю, что в футбольном плане Украина от нас семимильными шагами убегает. Вот мы стоим на месте, а она убегает на молодёжном уровне. Пока не включимся, она и дальше будет убегать. Они уезжают, а мы нет.

Почему так происходит? Всё просто, у них денег нет. У них у любого футболиста цель – уехать и зарабатывать деньги. У нас кого ни спроси, ответит, что хочет играть в РПЛ. А у украинского футболиста спросишь про цель, ответит: "Играть в "Севилье". Разницу чувствуете?", - цитирует агента "Чемпионат".
Сегодня, 12:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
19
(5)
#19  Barbed   (Сегодня, 13:40)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Freddy,
98% воспитанников академий Реала и Барселоны не играют за их основы. Кто-то плачет из-за этого там?
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#18  MIG  Piter (Сегодня, 13:25)
  • -2
  •  (2)

Ок. Хотелось бы услышать конкретно в чем их сборные(разных возрастов) или укр клубы нас стабильно превосходят? В чем выражается превосходство?
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#17  cska1971  Москва (Сегодня, 13:20)
  • -3
  •  (3)

Цитата: AlexDelPiero
Да потому что тут, они сидят и маринуются на лавке за огромные бабосы. Их ничто не интересует. А Ахмедова вы купили, а не вырастили.


Вы расстроены, что профукали АхмеТова, а свои за большие бабки на лавке сидят? Так ищите таланты тщательнее и своим платите по заслугам. Для этого не обязательно их в Европы отправлять...

Цитата: Freddy
ну вы аналогично хохлам растите для других


Мы хоть кого-то растим...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#16  Freddy   (Сегодня, 13:14)
  • -2
  •  (2)

Цитата: cska1971
А в чем кайф от того, что лучшие молодые футболисты твоей страны будут своей игрой радовать европейского зрителя?

ну вы аналогично хохлам растите для других
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#15  cska1971  Москва (Сегодня, 13:12)
  • -2
  •  (2)

Цитата: sumzzz
Условный талант Давыдов смог прокачать свой уровень только до уровня лавки Спартака и дальше он физически не может двигаться (а от него ждали чуда!)...нет примера для подражания! А если бы он воспитывался как футболист где-нибудь в последнем клубе Испании, то он бы видел глазами и ощущал ногами, что значит быть как Месси, а не тупо со слов главного футбольного барыги.


За уши притянуто, уж извините...
Во-первых, в последнем клубе Испании Месси нет. С таким же успехом можно и из России "подражать".
Во-вторых, Промес для него не был "примером для подражания"? Кто ему мешал дотянуться до такого уровня?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#14  Карелия  Петрозаводск (Сегодня, 13:08)
  • 0
  •  (0)

Агент просто тонко сделал себе рекламу?


--------------------
Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
#13  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 13:07)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
Какой МНЕ, болельщику российского клуба, интерес от их развития ТАМ?

Да потому что тут, они сидят и маринуются на лавке за огромные бабосы. Их ничто не интересует. А Ахмедова вы купили, а не вырастили.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#12  Усы Дзюбы   (Сегодня, 13:02)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Я недавно закончил трансфер одного украинского футболиста в Бельгию

сальцо мне кажется с душком
Регистрация: 10.04.2019 [жалоба]
#11  sumzzz  Калининград (Сегодня, 13:02)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: cska1971
А в чем кайф от того, что лучшие молодые футболисты твоей страны будут своей игрой радовать европейского зрителя?


Кайфа в этом конечно никакого нет. Вот только у нас уровень чемпионата на столько низкий, что развитие у молодежи не происходит.
Условный талант Давыдов смог прокачать свой уровень только до уровня лавки Спартака и дальше он физически не может двигаться (а от него ждали чуда!)...нет примера для подражания! А если бы он воспитывался как футболист где-нибудь в последнем клубе Испании, то он бы видел глазами и ощущал ногами, что значит быть как Месси, а не тупо со слов главного футбольного барыги.

Это же в любой сфере работает. Хочешь быть лучше - учись у лучших!

Примеров в нашем футболе ....да каждый наш талантливый пацан - пример того, как нельзя развиваться в футболе.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#10  cska1971  Москва (Сегодня, 13:00)
  • +1
  •  (5)

Цитата: AlexDelPiero
Кайф в том\. что они там будут развиваться. Черышев как пример


Какой МНЕ, болельщику российского клуба, интерес от их развития ТАМ? Сборная? Так у нас в середине 90-х вся сборная играла ТАМ. И что в результате?

PS Черышев не пример. Он там с раннего детства...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#9  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:52)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Фигня, чушь несет из разряда "хорошо там, где нас нет"...наша молодежка в последние 10 лет прилично выступала и где они, зачем им Севилья и прочие, если и тут неплохо кормят...многие по лавкам на замене, меньше в основе своих клубов...Что еще можно сделать? Отмени лимит и наши начнут жопу рвать по настоящему, что-бы попасть в первую пятерку клубов. А так кроме мастерства, еще паспорт играет значительную роль...а это фигня.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#8  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:50)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Из Украины уезжают не только футболисты, но и инженеры, врачи, программисты и.т.д., не от хорошей жизни, а от безисходности. И дай бог им (молодым украинским футболистам) играть в клубах хотя бы 3 или 4 дивизиона.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#7  dreamcatcher   (Сегодня, 12:47)
  • -2
  •  (2)

Цитата: cska1971
А в чем кайф от того, что лучшие молодые футболисты твоей страны будут своей игрой радовать европейского зрителя?

Вот и я не пойму эту ущербную логику независимого бантустана.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#6  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 12:46)
  • -5
  •  (7)

Вопрос не в том, как на Украине, на них равнятся незачем, вопрос в том, как у нас. А вот тут жопа. Когда например корявых юолотных буратин из года в год в ФНЛ вытягивают. Год всего лишь их судили нормально - и где они? В жопе. Вопрос - как их судили предыдущие два? А это мешало развиваться не только болотному быдлу, но и всей стране. У одних - зачем жопу рвать, очки и так нарисуют. У других - зачем жопу рвать, очки все равно бомжам нарисуют


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#5  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 12:46)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
А в чем кайф от того, что лучшие молодые футболисты твоей страны будут своей игрой радовать европейского зрителя?

Кайф в том\. что они там будут развиваться. Черышев как пример
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#4  cska1971  Москва (Сегодня, 12:37)
  • 0
  •  (4)

А в чем кайф от того, что лучшие молодые футболисты твоей страны будут своей игрой радовать европейского зрителя?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 12:33)
  • +1
  •  (5)

Cрачная новость


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#2  сын кубани  краснодар (Сегодня, 12:33)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Так у них пол страны уже уехало, нам че с них пример брать :))))


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#1  Apant1   (Сегодня, 12:29)
  • +5
  •  (7)
online

Всё верно, нет стимула развиваться в паспортном чемпионате с баснословными зарплатами
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама