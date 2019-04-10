Михаил Боярский: лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак"

Известный актёр и болельщик "Зенита" Михаил Боярский рассказал о своём отношении к московскому "Спартаку"."Лучше сбрить усы, чем болеть за московский "Спартак"? Да. Сбрею, если надо будет. И не только себе, кому угодно сбрею", — сказал Боярский в ролике на канале журналиста Александра Лукьянова в YouTube.