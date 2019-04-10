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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
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Михаил Боярский: лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак"

Известный актёр и болельщик "Зенита" Михаил Боярский рассказал о своём отношении к московскому "Спартаку".

"Лучше сбрить усы, чем болеть за московский "Спартак"? Да. Сбрею, если надо будет. И не только себе, кому угодно сбрею", — сказал Боярский в ролике на канале журналиста Александра Лукьянова в YouTube.
Теги: Боярский Спартак
Сегодня, 17:30
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22
(8)
#22  кандид  Млечный путь (Сегодня, 18:53)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы сынка- долпоеба в люльке удавил . Дети , не берите пример с Боярских stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
#21  styh  Советский Союз (Сегодня, 18:51)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Лучше в кино снимался бы.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#20  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:50)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
кому угодно сбрею

Чак Норрис ждет тебя!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#19  Александр  Тверь (Сегодня, 18:49)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не большого ума.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#18  liasport433   (Сегодня, 18:38)
  • -1
  •  (5)
online

опять спартак спартак спартак , еще один пиарится.... хоть бы одна скатина сказала про анжи или енисей!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#17  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:16)
  • +3
  •  (9)

Цитата: Хитрый Лис
болельщик "Тосно"

smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#16  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 18:13)
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Это та чернь, которая кричала в прошлом сезоне о том, что он лучше будет болеть за Тосно? Ха ха ха.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
#15  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:11)
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bomjik
Одно спартачье с заштопанным очком после дерби на ветке - добро пожаловать, неадекваты! smirk

Ищут новых приключений на это место! blush
Мазохисты, прости господи...


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#14  Blessing  Спб (Сегодня, 18:10)
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Старый ворон не какнет мимо. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#13  Шмайхель   (Сегодня, 18:03)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Откуда столько самомнения и идиотизма о мозгах в ромбоголовых головах. Пустышки бестрофейные.

Валерьянка - хороша ,но в меру..


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#12  Apant1   (Сегодня, 18:01)
  • 0
  •  (4)
online

Неверю) Артисты за деньги готовы на всё, как сейчас разные безруковы с пореченковыми ездят храмы какие то пиарить, или картавый из интернов с тем же пореченковым, вдруг занялся антирекламой зеленского. Так что этой братии верить, себя не уважать, ничего он себе не сбреет, артист)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#11  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 17:56)
  • +1
  •  (7)

Цитата: yuri
Цитата: rocker31
Спартак : лучше иметь мозги,чем усы !!!

Откуда столько самомнения и идиотизма о мозгах

Обиделся. А-а-а. Понятно, усы-то у него есть точно, а вот с мозгами - как у Боярского joy

Цитата: rocker31
Спартак : лучше иметь мозги,чем усы !!!

Имелка у них не выросла - они же голубые пассивы


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#10  Yuriah  Россия (Сегодня, 17:55)
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Василий Чапаев:лучше сбрить усы, чем болеть за Зенит !
Регистрация: 12.08.2016 [жалоба]
#9  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:51)
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Одно спартачье с заштопанным очком после дерби на ветке - добро пожаловать, неадекваты! smirk
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 17:50)
  • +1
  •  (13)

Цитата: rocker31
Спартак : лучше иметь мозги,чем усы !!!

Откуда столько самомнения и идиотизма о мозгах в ромбоголовых головах. Пустышки бестрофейные.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  rocker31  К-G (Сегодня, 17:45)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Михаил Боярский: лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак"

Спартак : лучше иметь мозги,чем усы !!!
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
#6  Marlboro  Москва (Сегодня, 17:45)
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Да ты в очко дашь, если надо будет.Сходи к вашему духовнику знаменитому, он научит тебя,если надо будет.


--------------------
Спартак - 22 золота .
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#5  stepanmlc   (Сегодня, 17:43)
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
фанат тошно laughing


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#4  ржд гуд  саратов (Сегодня, 17:38)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А на экране этот Д"Артаньян выглядит поумнее
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#3  Шмайхель   (Сегодня, 17:37)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Михаил Боярский: лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак"
..,а за Тосно ,шляпу на на суперклей,не посадить ?


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:35)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Известный актёр и болельщик "Тосно"
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 17:33)
  • +1
  •  (13)

Главное бомжешляпу не снимай - ненароком с верхней челюстью и отвалится, там все мхом, поди, заросло давно


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
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