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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Работник кафе: Кокорин и Мамаев либо по жизни неадекватные, либо были пьяными

Андрей Андрацкин, работник кафе и свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о конфликте между футболистами и директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

"Понедельник, утро - всё как всегда. В 8 или 9 утра группами по два-три человека заходила компания, заняла большой стол в углу. Их было порядка 15 человек. Женщины среди них были. Заказали еду, напитки. Начали шуметь. С ними были девушки, они там с ними целовались, садились на них. Что-то кричали, ходили.

Я работаю за барной стойкой - это в метрах 10-15 от места, где они сидели. Я мог не всё слышать и видеть. Знаю, что кто-то из персонала просил их быть потише, но просьба была проигнорирована. Насколько я понимаю, Пак сделал замечание или попросил - я не знаю, в какой это форме было. В каком состоянии они были? Либо они по жизни неадекватные, либо они просто были пьяные", - цитирует Андрацкина "Чемпионат".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:17
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4
(3)
#4  ajax1012  Москва (Сегодня, 18:43)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Мацолла
Ты бля дежурный по сайту или инвалид кроме чемсидеть у ветки про Кокорина и Мамаева не чем больше не занят хyило бля Тень бля пустое место

Цитата: Barbed
Сайт-днище


Нечего на сайт пенять, коли эти двое... моральные уроды!
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#3  Мацолла   (Сегодня, 18:37)
  • +1
  •  (3)

Ты бля дежурный по сайту или инвалид кроме чемсидеть у ветки про Кокорина и Мамаева не чем больше не занят хyило бля Тень бля пустое место
Регистрация: 25.09.2016 [жалоба]
#2  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 18:33)
  • +1
  •  (3)

Скажем так, пить им можно чисто для запаха


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#1  Barbed   (Сегодня, 18:27)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сайт-днище
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
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