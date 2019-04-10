Россия РПЛ 2018/19
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17:52
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
16:16
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (3)
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (3)
14:56
Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом (14)
Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом (14)
14:24
Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность (1)
Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность (1)
14:10
Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание (12)
Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание (12)
13:46
Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит (9)
Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит (9)
12:28
Андрей Талалаев возглавил "Химки" (2)
Андрей Талалаев возглавил "Химки" (2)
09:48
Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Работник кафе: Кокорин и Мамаев либо по жизни неадекватные, либо были пьяными
Андрей Андрацкин, работник кафе и свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о конфликте между футболистами и директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.
"Понедельник, утро - всё как всегда. В 8 или 9 утра группами по два-три человека заходила компания, заняла большой стол в углу. Их было порядка 15 человек. Женщины среди них были. Заказали еду, напитки. Начали шуметь. С ними были девушки, они там с ними целовались, садились на них. Что-то кричали, ходили.
Я работаю за барной стойкой - это в метрах 10-15 от места, где они сидели. Я мог не всё слышать и видеть. Знаю, что кто-то из персонала просил их быть потише, но просьба была проигнорирована. Насколько я понимаю, Пак сделал замечание или попросил - я не знаю, в какой это форме было. В каком состоянии они были? Либо они по жизни неадекватные, либо они просто были пьяные", - цитирует Андрацкина "Чемпионат".
"Понедельник, утро - всё как всегда. В 8 или 9 утра группами по два-три человека заходила компания, заняла большой стол в углу. Их было порядка 15 человек. Женщины среди них были. Заказали еду, напитки. Начали шуметь. С ними были девушки, они там с ними целовались, садились на них. Что-то кричали, ходили.
Я работаю за барной стойкой - это в метрах 10-15 от места, где они сидели. Я мог не всё слышать и видеть. Знаю, что кто-то из персонала просил их быть потише, но просьба была проигнорирована. Насколько я понимаю, Пак сделал замечание или попросил - я не знаю, в какой это форме было. В каком состоянии они были? Либо они по жизни неадекватные, либо они просто были пьяные", - цитирует Андрацкина "Чемпионат".
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