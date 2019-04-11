Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Федун, Гинер и Галицкий прибыли на исполком РФС

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун, глава ЦСКА Евгений Гинер и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий прибыли на заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) в Москве.

На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: проведение финала Кубка России-2019, анализ финансовой деятельности РФС за 2018 год, утверждение бюджета на 2019 год, реализация плана мероприятий по Стратегии развития футбола до 2030 года, развитие детско-юношеского футбола в стране.

Также будет определен список кандидатов от РФС в составы комитетов и комиссий УЕФА.

Sport24
Теги: Федун Гинер Галицкий
Сегодня, 11:06
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