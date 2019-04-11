Федун, Гинер и Галицкий прибыли на исполком РФС

Россия РПЛ 2018/19
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11:14
«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура (16)
«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура (16)
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Олег Шатов не сыграет с "Анжи" (5)
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Права на показ АПЛ в России приобрел Rambler. Матчи будут транслироваться на видеосервисе Okko (9)
Права на показ АПЛ в России приобрел Rambler. Матчи будут транслироваться на видеосервисе Okko (9)
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"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом уступил "Барселоне" (4)
"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом уступил "Барселоне" (4)
Вчера, 23:53
"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью в Амстердаме (2)
"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью в Амстердаме (2)
Вчера, 23:15
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (9)
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (9)
Вчера, 23:07
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Вчера, 22:43
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Владислав Левин: задумаюсь о возвращении в РПЛ (2)
Вчера, 21:34
Полиция Амстердама задержала 119 фанатов "Ювентуса"
Полиция Амстердама задержала 119 фанатов "Ювентуса"
Вчера, 20:55
«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй (3)
«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй (3)
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Станислав Черчесов: в России сколько жителей – столько и тренеров. Складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются (3)
Станислав Черчесов: в России сколько жителей – столько и тренеров. Складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются (3)
Вчера, 20:37
Андер Эррера близок к переходу в "ПСЖ"
Андер Эррера близок к переходу в "ПСЖ"
Вчера, 19:30
Павел Мамаев – свидетелю Андрацкому: это тебе не Вегас (13)
Павел Мамаев – свидетелю Андрацкому: это тебе не Вегас (13)
Вчера, 19:00
Александр Кокорин - прокурору: мы же не с вами разговариваем! Дайте нам в игре побыть (14)
Александр Кокорин - прокурору: мы же не с вами разговариваем! Дайте нам в игре побыть (14)
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Марадона пожелал скорейшего выздоровления Пеле
Марадона пожелал скорейшего выздоровления Пеле
Вчера, 17:52
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
Вчера, 17:40
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Федун, Гинер и Галицкий прибыли на исполком РФС
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун, глава ЦСКА Евгений Гинер и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий прибыли на заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) в Москве.
На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: проведение финала Кубка России-2019, анализ финансовой деятельности РФС за 2018 год, утверждение бюджета на 2019 год, реализация плана мероприятий по Стратегии развития футбола до 2030 года, развитие детско-юношеского футбола в стране.
Также будет определен список кандидатов от РФС в составы комитетов и комиссий УЕФА.
Sport24
На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: проведение финала Кубка России-2019, анализ финансовой деятельности РФС за 2018 год, утверждение бюджета на 2019 год, реализация плана мероприятий по Стратегии развития футбола до 2030 года, развитие детско-юношеского футбола в стране.
Также будет определен список кандидатов от РФС в составы комитетов и комиссий УЕФА.
Sport24
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