Россия РПЛ 2018/19
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КДК РФС оштрафовал "Спартак" и ЦСКА более чем на полмиллиона рублей по итогам дерби
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафных санкциях по итогам матча 22-го тура РПЛ "Спартак" — ЦСКА (0:2).
"Спартак" по итогам игры будет оштрафован на 275 тысяч рублей. 50 тысяч штрафа красно-белые выплатят за баннер фанатов с ненормативной лексикой, 100 тысяч — за выкрики фанатами ненормативной лексики, 125 тысяч — за пронос на стадион и использование фанатами пиротехники. На 20 тысяч рублей лично оштрафован главный тренер "Спартака" Олег Кононов, покидавший пределы технической зоны.
ЦСКА суммарно оштрафован на 225 тысяч рублей. 125 тысяч — за использование фанатами пиротехники, 100 тысяч — за выкрики фанатами ненормативной лексики. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уплатит 30 тысяч штрафа за выход за пределы технической зоны во время игры.
Sport24
"Спартак" по итогам игры будет оштрафован на 275 тысяч рублей. 50 тысяч штрафа красно-белые выплатят за баннер фанатов с ненормативной лексикой, 100 тысяч — за выкрики фанатами ненормативной лексики, 125 тысяч — за пронос на стадион и использование фанатами пиротехники. На 20 тысяч рублей лично оштрафован главный тренер "Спартака" Олег Кононов, покидавший пределы технической зоны.
ЦСКА суммарно оштрафован на 225 тысяч рублей. 125 тысяч — за использование фанатами пиротехники, 100 тысяч — за выкрики фанатами ненормативной лексики. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уплатит 30 тысяч штрафа за выход за пределы технической зоны во время игры.
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