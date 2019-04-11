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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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КДК РФС оштрафовал "Спартак" и ЦСКА более чем на полмиллиона рублей по итогам дерби

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафных санкциях по итогам матча 22-го тура РПЛ "Спартак" — ЦСКА (0:2).

"Спартак" по итогам игры будет оштрафован на 275 тысяч рублей. 50 тысяч штрафа красно-белые выплатят за баннер фанатов с ненормативной лексикой, 100 тысяч — за выкрики фанатами ненормативной лексики, 125 тысяч — за пронос на стадион и использование фанатами пиротехники. На 20 тысяч рублей лично оштрафован главный тренер "Спартака" Олег Кононов, покидавший пределы технической зоны.

ЦСКА суммарно оштрафован на 225 тысяч рублей. 125 тысяч — за использование фанатами пиротехники, 100 тысяч — за выкрики фанатами ненормативной лексики. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уплатит 30 тысяч штрафа за выход за пределы технической зоны во время игры.

Sport24
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 19:17
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#2  Лукоморье  Россия (Сегодня, 20:17)
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Болеет за:
ЦСКА
Надо с фанатов эти деньги брать. Кто нарушил, тот и платит. А то нарушают одни, а наказание несут другие.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
#1  Liberator  Монако (Сегодня, 19:19)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Пусть за коней свиньи платят, как проигравшие.
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
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