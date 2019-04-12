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Крылья Советов
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба принял участие в благотворительном проекте "Мечтай со мной", цель которого - исполнять мечты детей (до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим их жизни.

Дзюба встретился с 11-летним Святославом Кириковым из Петрозаводска. Мальчика пригласили на тренировку "Зенита", по окончании которой Дзюба провел мастер-класс для Святослава, передает 5-tv.ru.

Святослав, несмотря на все испытания, - активный ребенок, он играет на гитаре, занимается карате и очень увлечен футболом: смотрит все игры сборной России. Артем Дзюба - его любимый игрок.
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 19:18
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#1  Кир Мяс   (Сегодня, 19:48)
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может быть, дали б миллион на лечение? да нет, мастер-класс,
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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