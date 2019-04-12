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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Мирал Самарджич: после победы команда поднимется психологически, станет легче

Защитник "Крыльев Советов" Мирал Самарджич прокомментировал домашнюю победу над "Рубином" (1:0).

- Что произошло в концовке? "Рубин" мог забить?

- Я не видел момента, что они могли забить. Мы могли забить. Мы старались. В первом тайме атаковали, много сил потеряли. Во втором забили, но в последние 20 минут не хватало сил и отошли назад, оборонялись.

- Защитники тоже много сил потратили? У вас практически работы не было.

- Тоже. Ты думаешь, что защитники только стоят сзади? Они подсказывают, страхуют.

- Божович сказал, что с выходом Корниленко нужно было делать больше длинных передач. Как можно действовать под таким давлением?

- Нужно делать длинные передачи, а нападающий должен придержать мяч, чтобы оборона передохнула.

- Насколько много карточек готов получить?

- На это не смотрю. Это футбол. Если нужно, то буду фолить. Лучше желтую получить, чем гол.

- Насколько психологически проще стало?

- Легче, конечно. Было три поражения. После победы команда поднимется психологически, станет легче.

- Ротация влияет на команду?

- Влияет. Это минус, когда кто-то выпадает. У нас не так много игроков, чтобы поменять весь состав.

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Теги: Самарджич Крылья Советов Рубин
Сегодня, 21:37
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