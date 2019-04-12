Мирал Самарджич: после победы команда поднимется психологически, станет легче

Защитник "Крыльев Советов" Мирал Самарджич прокомментировал домашнюю победу над "Рубином" (1:0).- Я не видел момента, что они могли забить. Мы могли забить. Мы старались. В первом тайме атаковали, много сил потеряли. Во втором забили, но в последние 20 минут не хватало сил и отошли назад, оборонялись.- Тоже. Ты думаешь, что защитники только стоят сзади? Они подсказывают, страхуют.- Нужно делать длинные передачи, а нападающий должен придержать мяч, чтобы оборона передохнула.- На это не смотрю. Это футбол. Если нужно, то буду фолить. Лучше желтую получить, чем гол.- Легче, конечно. Было три поражения. После победы команда поднимется психологически, станет легче.- Влияет. Это минус, когда кто-то выпадает. У нас не так много игроков, чтобы поменять весь состав.