Россия РПЛ 2018/19
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Мирал Самарджич: после победы команда поднимется психологически, станет легче
Защитник "Крыльев Советов" Мирал Самарджич прокомментировал домашнюю победу над "Рубином" (1:0).
- Что произошло в концовке? "Рубин" мог забить?
- Я не видел момента, что они могли забить. Мы могли забить. Мы старались. В первом тайме атаковали, много сил потеряли. Во втором забили, но в последние 20 минут не хватало сил и отошли назад, оборонялись.
- Защитники тоже много сил потратили? У вас практически работы не было.
- Тоже. Ты думаешь, что защитники только стоят сзади? Они подсказывают, страхуют.
- Божович сказал, что с выходом Корниленко нужно было делать больше длинных передач. Как можно действовать под таким давлением?
- Нужно делать длинные передачи, а нападающий должен придержать мяч, чтобы оборона передохнула.
- Насколько много карточек готов получить?
- На это не смотрю. Это футбол. Если нужно, то буду фолить. Лучше желтую получить, чем гол.
- Насколько психологически проще стало?
- Легче, конечно. Было три поражения. После победы команда поднимется психологически, станет легче.
- Ротация влияет на команду?
- Влияет. Это минус, когда кто-то выпадает. У нас не так много игроков, чтобы поменять весь состав.
Rusfootball.info
- Что произошло в концовке? "Рубин" мог забить?
- Я не видел момента, что они могли забить. Мы могли забить. Мы старались. В первом тайме атаковали, много сил потеряли. Во втором забили, но в последние 20 минут не хватало сил и отошли назад, оборонялись.
- Защитники тоже много сил потратили? У вас практически работы не было.
- Тоже. Ты думаешь, что защитники только стоят сзади? Они подсказывают, страхуют.
- Божович сказал, что с выходом Корниленко нужно было делать больше длинных передач. Как можно действовать под таким давлением?
- Нужно делать длинные передачи, а нападающий должен придержать мяч, чтобы оборона передохнула.
- Насколько много карточек готов получить?
- На это не смотрю. Это футбол. Если нужно, то буду фолить. Лучше желтую получить, чем гол.
- Насколько психологически проще стало?
- Легче, конечно. Было три поражения. После победы команда поднимется психологически, станет легче.
- Ротация влияет на команду?
- Влияет. Это минус, когда кто-то выпадает. У нас не так много игроков, чтобы поменять весь состав.
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