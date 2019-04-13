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# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Арнор Сигурдссон: "Оренбург" приедет к нам в гости за очками

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ против "Оренбурга".

"К нам "Оренбург" приедет за очками, за положительным результатом. Каждая команда в лиге за что-то бьется, у них свои задачи, у нас - свои. Наш соперник чувствует себя неплохо, но команды из нижней части таблицы поджимают", - цитирует исландца клубная пресс-служба.
Теги: Оренбург ЦСКА Сигурдссон А.
Сегодня, 13:11
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