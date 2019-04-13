Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 23 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 22 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

"Ахмат" - "Локомотив": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Локомотива" на матч 23-го тура чемпионата России.

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Раванелли, Силва, Шиманьски, Балай.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов, Фарфан.
Теги: Локомотив Ахмат
Сегодня, 18:24
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