Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"Оренбург" впервые набрал очки в гостях у московского клуба

"Оренбург" обыграл ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата Россиии и впервые за время выступления в премьер-лиге набрал очки в гостях у московских клубов.

Предыдущие шесть визитов в Москву и Химки завершились для "газовиков" шестью поражениями с общим счетом 3:15. ЦСКА потерпел пятую неудачу в чемпионате, причем четыре из них пришлись на домашние встречи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Оренбург ЦСКА
Сегодня, 22:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 23:23)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
ЦСКА тупо недооценили Оренбург, а вот вам результаты с московскими командами. С Локо 1-0 и 1-2, с Спартаком 0-1 и с Динамо 1-0 и 0-2.
Матч с Зенитом в гостях не показатель, там Оренбург принес три очка по согласованию с Газпромом и если с Локо и ЦСКА, да и с Спартаком в гостях они упирались, то в Питере сдали игру.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

user пушкин - армейская прокладка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  kolkor58  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:22)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
С победой Оренбург!!!


--------------------
Кто не был- тот будет, кто был- не забудет!!!
Регистрация: 3.11.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама