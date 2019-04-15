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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Сергей Хусаинов: нужно было ставить пенальти в ворота "Ростова"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что Владислав Безбородов должен был назначить пенальти в ворота "Ростова" в концовке матча со "Спартаком".

"Что произошло? Нарушение правил со стороны Паршивлюка на Мелкадзе. Умышленная задержка руками. Все случилось в штрафной площади. Так что пенальти. Что касается падения Луиза Адриану, то это симуляция", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хусаинов Ростов Спартак
Сегодня, 05:10
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