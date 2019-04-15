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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Михаил Ефремов: я не буду критиковать руководство "Спартака", я - прикормленный болельщик

Известный актер, болельщик "Спартака" Михаил Ефремов поделился мнением о поражении красно-белых от "Ростова" (1:2) в матче РПЛ.

— Как вам игра "Спартака"? Показалось, что команда проиграла заменами.

— Я в печали.

— Кажется, что в результатах команды виноват не только тренер, но и руководство, которое отпустило Еременко, блестяще играющий в "Ростове", вам так не кажется?

— Я не буду критиковать руководство командны, я — прикормленный болельщик. Сегодня нам не повезло.

Sport24
Теги: Ефремов Спартак Ростов
Сегодня, 06:09
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#2  Graf  г. Москва (Сегодня, 07:48)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Visio
Прикормленный алкаш


И убеждённый "оппозиционер"! Но и тут ему катострофически не везёт...
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 06:23)
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Болеет за:
«Зенит»
Прикормленный алкаш
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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