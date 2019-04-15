Михаил Ефремов: я не буду критиковать руководство "Спартака", я - прикормленный болельщик

Известный актер, болельщик "Спартака" Михаил Ефремов поделился мнением о поражении красно-белых от "Ростова" (1:2) в матче РПЛ.— Я в печали.— Я не буду критиковать руководство командны, я — прикормленный болельщик. Сегодня нам не повезло.