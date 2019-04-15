Марко Трабукки – о чемпионстве "Спартака": абсолютно нереальный сценарий

Советник президента "Оренбурга" и футбольный агент Марко Трабукки выразил мнение, что чемпионство "Спартака" выглядит нереальным сценарием.– Считаю, что это не совсем корректно по отношению к "Зениту" и к его коллеге – Сергею Семаку. Потому что "Спартак" должен не просто выиграть все свои матчи, но и "Зенит" должен проиграть свои. Это абсолютно нереальный сценарий. Думаю, что Кононову больше стоит сфокусироваться на выполнении задачи, которую перед ним ставили – попадание в Лигу чемпионов, – сказал Трабукки.