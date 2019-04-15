Россия РПЛ 2018/19
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Глава департамента судейства РФС: Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Ростова" (18)
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Александр Егоров: не сомневаюсь, что Марио добрый и порядочный человек, но у нас есть правила (12)
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Герои из Оренбурга, покорители «Спартака» и паровозы «Локомотива»: символическая сборная 23-го тура РПЛ (6)
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Анзор Кавазашвили: "Спартак" потерял тот самый дух. Кумир для нынешних футболистов – деньги (17)
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Президент "Торино": если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами
Марко Трабукки – о чемпионстве "Спартака": абсолютно нереальный сценарий
Советник президента "Оренбурга" и футбольный агент Марко Трабукки выразил мнение, что чемпионство "Спартака" выглядит нереальным сценарием.
– Кононов говорит о продолжении борьбы за чемпионство. Вы считаете это реальным?
– Считаю, что это не совсем корректно по отношению к "Зениту" и к его коллеге – Сергею Семаку. Потому что "Спартак" должен не просто выиграть все свои матчи, но и "Зенит" должен проиграть свои. Это абсолютно нереальный сценарий. Думаю, что Кононову больше стоит сфокусироваться на выполнении задачи, которую перед ним ставили – попадание в Лигу чемпионов, – сказал Трабукки.
"СЭ"
– Кононов говорит о продолжении борьбы за чемпионство. Вы считаете это реальным?
– Считаю, что это не совсем корректно по отношению к "Зениту" и к его коллеге – Сергею Семаку. Потому что "Спартак" должен не просто выиграть все свои матчи, но и "Зенит" должен проиграть свои. Это абсолютно нереальный сценарий. Думаю, что Кононову больше стоит сфокусироваться на выполнении задачи, которую перед ним ставили – попадание в Лигу чемпионов, – сказал Трабукки.
"СЭ"
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