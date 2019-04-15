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Арсенал Тула
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Ахмат
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Марко Трабукки – о чемпионстве "Спартака": абсолютно нереальный сценарий

Советник президента "Оренбурга" и футбольный агент Марко Трабукки выразил мнение, что чемпионство "Спартака" выглядит нереальным сценарием.

– Кононов говорит о продолжении борьбы за чемпионство. Вы считаете это реальным?

– Считаю, что это не совсем корректно по отношению к "Зениту" и к его коллеге – Сергею Семаку. Потому что "Спартак" должен не просто выиграть все свои матчи, но и "Зенит" должен проиграть свои. Это абсолютно нереальный сценарий. Думаю, что Кононову больше стоит сфокусироваться на выполнении задачи, которую перед ним ставили – попадание в Лигу чемпионов, – сказал Трабукки.

"СЭ"
Теги: Трабукки Оренбург Спартак
Сегодня, 16:54
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(0)
#2  МАРТ  тюмень (Сегодня, 18:09)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
при наличии Оренбурга, чухня всегда будет иметь 6 призовых очей...тьфу, вонючки помойные..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:02)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
На то она и Секта, чтобы "верить" (б.ля) laughing


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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