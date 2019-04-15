Россия РПЛ 2018/19
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21:08
Василий Уткин: возобновление комментаторской деятельности? Со мной из Rambler никто не разговаривал (1)
Василий Уткин: возобновление комментаторской деятельности? Со мной из Rambler никто не разговаривал (1)
20:44
Фанаты "Ливерпуля" метнули дымовую шашку на трибуну "Челси", пострадал девятилетний мальчик-инвалид
Фанаты "Ливерпуля" метнули дымовую шашку на трибуну "Челси", пострадал девятилетний мальчик-инвалид
17:01
Глава департамента судейства РФС: Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Ростова" (39)
Глава департамента судейства РФС: Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Ростова" (39)
16:18
Система распознавания лиц помогла "Арсеналу" узнать фаната и не пустить его на матч с "Уралом"
Система распознавания лиц помогла "Арсеналу" узнать фаната и не пустить его на матч с "Уралом"
14:31
Александр Егоров: не сомневаюсь, что Марио добрый и порядочный человек, но у нас есть правила (14)
Александр Егоров: не сомневаюсь, что Марио добрый и порядочный человек, но у нас есть правила (14)
12:30
"Мы устали от всего дерьма вокруг клуба" - фанаты "Динамо" рассказали об акции на стене Цоя (24)
"Мы устали от всего дерьма вокруг клуба" - фанаты "Динамо" рассказали об акции на стене Цоя (24)
12:24
Герои из Оренбурга, покорители «Спартака» и паровозы «Локомотива»: символическая сборная 23-го тура РПЛ (7)
Герои из Оренбурга, покорители «Спартака» и паровозы «Локомотива»: символическая сборная 23-го тура РПЛ (7)
12:13
Анзор Кавазашвили: "Спартак" потерял тот самый дух. Кумир для нынешних футболистов – деньги (18)
Анзор Кавазашвили: "Спартак" потерял тот самый дух. Кумир для нынешних футболистов – деньги (18)
Руководство "Спартака" провело с Кононовым жесткий телефонный разговор
Руководство "Спартака" провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от "Ростова" в 23-м туре российской Премьер-лиги.
Матч состоялся 14 апреля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:1. Для красно-белых это поражение стало вторым подряд — неделей ранее команда Кононова уступила на своем поле ЦСКА (0:2).
После 23 туров "Спартак" занимает в чемпионате России 5-е место, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков, а от лидирующего "Зенита" — на 12.
Sport24
Матч состоялся 14 апреля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:1. Для красно-белых это поражение стало вторым подряд — неделей ранее команда Кононова уступила на своем поле ЦСКА (0:2).
После 23 туров "Спартак" занимает в чемпионате России 5-е место, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков, а от лидирующего "Зенита" — на 12.
Sport24
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