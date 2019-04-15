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Краснодар
ЦСКА
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Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Руководство "Спартака" провело с Кононовым жесткий телефонный разговор

Руководство "Спартака" провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от "Ростова" в 23-м туре российской Премьер-лиги.

Матч состоялся 14 апреля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:1. Для красно-белых это поражение стало вторым подряд — неделей ранее команда Кононова уступила на своем поле ЦСКА (0:2).

После 23 туров "Спартак" занимает в чемпионате России 5-е место, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков, а от лидирующего "Зенита" — на 12.

Sport24
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 20:48
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18
(1)
#18  Blessing  Спб (Сегодня, 22:00)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот так у них всё, Мильгареха с четырёх метров не забивает, кривоногий Зобнин с двух метров мажет, судейка, прикормленный ими, пеналь не ставит, а виноват без вины виноватый.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#17  ajax1012  Москва (Сегодня, 22:00)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даже не смешно... Кто то реально верил, что Кононов заставит Глушакова тренироваться?
Зато будет рекорд Федуна - так быстро ещё никого не увольняли.
Неужели в России найдётся ещё хоть один кандидат на должность гл. тренера Спартака?
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#16  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 21:54)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это как ?! scream обматерили в грубой форме по телефону ...А по приезду в Москву , это нельзя было сделать ??? И не по телефону ?!
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#15  F.Totti.   (Сегодня, 21:52)
  • 0
  •  (2)
online

Прощай Олежка....
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#14  Fen   (Сегодня, 21:41)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
У спартачей жесткие проблемы с физикой, не хватает на весь матч. Это к разговору, что на летних / зимних сборах надо делом заниматься, а не по турнирам шарахаться.


--------------------
Болеть надо за любимый клуб, а не против остальных
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
#13  rigoletto  Белгород (Сегодня, 21:40)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Пальцем по грозили в телефоном разговоре?


--------------------
я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
#12  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:32)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Автор новости - звиздабол


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#11  БорзыкинЖирныйУёбок   (Сегодня, 21:26)
  • +3
  •  (11)

Конон слишком интеллигент и романтик для работы в свинарне. Лучше бы в Туле остался.
Регистрация: -- [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 21:24)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Этому лётчику даже взлететь не удалось
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  .дон Федун   (Сегодня, 21:23)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Уволят его тоже по телефону.


--------------------
Без Федуна Спартак пыль придорожная
Регистрация: 16.01.2019 [жалоба]
#8  dreamcatcher   (Сегодня, 21:20)
  • +2
  •  (4)

Не понятно откуда такие новости могли взяться. Кто-то подслушивал что-ли? Хакнули трубку Кононова?))
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#7  SPV  Bryansk (Сегодня, 21:19)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Cмешная новость
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#6  Mick Jagger   (Сегодня, 21:07)
  • +4
  •  (6)
online

бу-га-га. Кто придумывает эти шутки, смешнее было бы если бы написали, что жестко поообщались по WhatsApp. Это для идиотов придумано явно. ну какое руководство с кем по телефону.
Регистрация: 28.11.2016 [жалоба]
#5  капитан Ворони   (Сегодня, 21:04)
  • +4
  •  (8)

Какая группировка рук- ва? Измайловские, федуновские или алекперовские?


--------------------
жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#4  Карелия  Петрозаводск (Сегодня, 20:58)
  • +2
  •  (4)

Опять Лексус и Вован


--------------------
Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
#3  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:58)
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Что прямо эдок и вставили трапон этой телке свиной?
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#2  Realist2000   (Сегодня, 20:56)
  • +2
  •  (10)

В Спартаке есть руководство? Хозяйничают дилетанты,которым футбол до фонаря.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 20:51)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Не жилец...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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