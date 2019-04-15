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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Юрий Семин: главное, что Смолов начал забивать

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин похвалил форварда команды Федора Смолова за прогресс в последних матчах.

"Видно, что Смолов делает все, чтобы вернуть лучшую форму: много и хорошо работает, выкладывается в игре, помогает команде. Но главное – начинает забивать. А для форварда это самое большое подспорье. Что касается доверия тренеров сборной, то это приятно и для Федора, и для нас. А еще дополнительный стимул для того, чтобы выйти на тот уровень, когда его дважды признавали лучшим футболистом сезона", - цитирует Семина "Спорт-Экспресс".
Теги: Семин Смолов Локомотив
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