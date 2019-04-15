Россия РПЛ 2018/19
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Юрий Семин: главное, что Смолов начал забивать
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин похвалил форварда команды Федора Смолова за прогресс в последних матчах.
"Видно, что Смолов делает все, чтобы вернуть лучшую форму: много и хорошо работает, выкладывается в игре, помогает команде. Но главное – начинает забивать. А для форварда это самое большое подспорье. Что касается доверия тренеров сборной, то это приятно и для Федора, и для нас. А еще дополнительный стимул для того, чтобы выйти на тот уровень, когда его дважды признавали лучшим футболистом сезона", - цитирует Семина "Спорт-Экспресс".
"Видно, что Смолов делает все, чтобы вернуть лучшую форму: много и хорошо работает, выкладывается в игре, помогает команде. Но главное – начинает забивать. А для форварда это самое большое подспорье. Что касается доверия тренеров сборной, то это приятно и для Федора, и для нас. А еще дополнительный стимул для того, чтобы выйти на тот уровень, когда его дважды признавали лучшим футболистом сезона", - цитирует Семина "Спорт-Экспресс".
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