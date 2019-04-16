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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Максим Калиниченко: отставка Кононова? Даже Пеле в атаке "Спартака" ничего не изменит

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко высказал мнение об игре красно-белых в выездном матче 23-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:2).

"Мне стало понятно, что чемпионства "Спартака" не будет, ещё до игры с "Ростовом". Что нужно сделать Кононову, чтобы у игроков загорелись глаза? Зажечь. Что-то советовать действующему тренеру — чепуха. Он внутри команды должен всё контролировать и делать то, что считает нужным.

Возвращение Жиго не дало ожидаемых результатов? А какой результат должен быть? Он должен забивать по три мяча? Жиго вернулся после серьёзной травмы и, естественно, ещё не готов на сто процентов. Он будет периодически ошибаться. Дело не только в Жиго.

Как должен вести себя лидер "Спартака"? Лидер — это не тот, кто прочитает какие-то фразы по бумажке. Он должен чувствовать команду и вести её за собой в трудный период. Те, кто внутри команды считают себя лидерами, должны что-то делать.

Возможная отставка Кононова? Он делает так, как считает нужным. Сейчас точно ничего хорошего не будет, если убрать Кононова. Даже если Пеле поставить в нападение "Спартака", ничего не изменится", - цитирует Калиниченко "Чемпионат.сом".
Теги: Калиниченко Кононов Пеле Спартак Ростов
Сегодня, 06:06
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#3  DROOZD  брянск (Сегодня, 07:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Зачем коня екатеринбургского orb13,минусуете?
Ведь прав на сто проц
Причем Карпа сняли ,когда были хорошие шансы на призовые места ,а Каррера вообще перестраивал команду не сильно проседая в результатах...
Зато теперь #8 в старте ,стеночки забегания -все дела ,а никакосовый Ерема голевые вырезает ))федун очнись


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#2  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 06:44)
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Болеет за:
ЦСКА
Наоборот-по передкам и иногда даже ВНЕ ПОЛЯ.
А если серьёзно,то у Адриано особая тактическая задача- НЫРЯТЬ и выпрашивать карточки.
Спартак вообще самый странный клуб из российского топа. Лучшие тренеры последних лет -Карпин и Каррера были слиты при первом же спаде игры.
Многие кадровые решения в Спартаке могут происходить с подачи СМИ. В других клубах это считается ,себя не уважать.
Ну и брать на должность главного тренера отбракованного в Краснодаре человека...это Мрак!


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
#1  dreamcatcher   (Сегодня, 06:21)
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Луис Адриано ведь нападающий. Почему он у Кононова шляется все время где-то по задам?
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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