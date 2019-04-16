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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Мама Кокориных: после оскорблений со стороны Пака был удар стулом, больше ничего

Светлана Кокорина, мама форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, поделилась мнением о ходе судебного заседания над её детьми.

"Мы бы с удовольствием отнеслись к тому, если бы все в зале суда посмотрели это видео. Там нет никакого хулиганства, ребята были настроены по-доброму и по-хорошему. Мы бы вообще хотели, чтобы видео было в открытом доступе, чтобы каждый мог на это посмотреть. Они все там смеялись, улыбались, никаких агрессивных действий и сговора не было. После оскорблений со стороны Пака был удар стулом, это всё, больше ничего такого.

Считаю, что прокурор говорила про действия, которые ребята вообще не совершали. Мужчины, которые на видео пришли с Паком? Прокурор знает кто это, но боится говорить", - цитирует Кокорину "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин
Сегодня, 22:00
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8
(1)
#8  SergioV  Белгород (Сегодня, 23:21)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Интересно, что бы она запела, если это Пак Кокорина стулом отхерячил.
З.ы. Коренные белгородцы - алчные завистливые тупорылые колхозники.


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#7  Сабака-бабака   (Сегодня, 23:11)
  • +1
  •  (3)

Светлана Кокорина

эх ...света света - звезда....
надо было тебе своим делом заниматься, а не плодить ублюдосов...
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#6  ljubljana  Over here (Сегодня, 23:06)
  • +2
  •  (2)

Прокурор знает кто это, но боится говорить

сказала А, говори Б. если те не говорят - скажи сама. а то нюни в инете, на тв, в новостях на футбольных сайтах уже достали
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#5  nofrills  Москва (Сегодня, 23:00)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
а если бы убил и больше ничего ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#4  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 22:56)
  • +2
  •  (2)

Свете нужно посмотреть видео про путешествие двух друзей из Петербурга в Москву на Сапсане.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#3  Zaraza  Далеко (Сегодня, 22:37)
  • +3
  •  (5)

Цитата: avnik
Цитата: Zaraza
виноват все равно всегда тот, кто ударил первым


Тебе надо посмотреть фильм "Бей первым, Фредди!" )))

закон суров, но он закон
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 22:33)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zaraza
виноват все равно всегда тот, кто ударил первым


Тебе надо посмотреть фильм "Бей первым, Фредди!" )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Zaraza  Далеко (Сегодня, 22:12)
  • +3
  •  (5)

виноват все равно всегда тот, кто ударил первым
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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