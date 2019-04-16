Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:20
Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен (6)
Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен (6)
15:47
Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком" (1)
Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком" (1)
15:12
Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны" (6)
Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны" (6)
14:12
Шмурнов - о суверенном интернете: скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня (90)
Шмурнов - о суверенном интернете: скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня (90)
11:33
Футбольный мир отреагировал на уничтожение Нотр-Дам де Пари, владелец «Ренна» выделит 100 млн евро (5)
Футбольный мир отреагировал на уничтожение Нотр-Дам де Пари, владелец «Ренна» выделит 100 млн евро (5)
Мама Кокориных: после оскорблений со стороны Пака был удар стулом, больше ничего
Светлана Кокорина, мама форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, поделилась мнением о ходе судебного заседания над её детьми.
"Мы бы с удовольствием отнеслись к тому, если бы все в зале суда посмотрели это видео. Там нет никакого хулиганства, ребята были настроены по-доброму и по-хорошему. Мы бы вообще хотели, чтобы видео было в открытом доступе, чтобы каждый мог на это посмотреть. Они все там смеялись, улыбались, никаких агрессивных действий и сговора не было. После оскорблений со стороны Пака был удар стулом, это всё, больше ничего такого.
Считаю, что прокурор говорила про действия, которые ребята вообще не совершали. Мужчины, которые на видео пришли с Паком? Прокурор знает кто это, но боится говорить", - цитирует Кокорину "Чемпионат.сом".
"Мы бы с удовольствием отнеслись к тому, если бы все в зале суда посмотрели это видео. Там нет никакого хулиганства, ребята были настроены по-доброму и по-хорошему. Мы бы вообще хотели, чтобы видео было в открытом доступе, чтобы каждый мог на это посмотреть. Они все там смеялись, улыбались, никаких агрессивных действий и сговора не было. После оскорблений со стороны Пака был удар стулом, это всё, больше ничего такого.
Считаю, что прокурор говорила про действия, которые ребята вообще не совершали. Мужчины, которые на видео пришли с Паком? Прокурор знает кто это, но боится говорить", - цитирует Кокорину "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.