CAS в мае вынесет решение по апелляции "Рубина" на отстранение от еврокубоков

Спортивный арбитражный суд (СAS) в мае вынесет решение по апелляции "Рубина" на решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков на один сезон."Заседание специальной комиссии уже прошло.Окончательное решение не было принято, но оно должно появиться в мае", – сообщили в пресс-службе CAS.