CAS в мае вынесет решение по апелляции "Рубина" на отстранение от еврокубоков

Россия РПЛ 2018/19
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12:54
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
11:17
Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (12)
Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (12)
08:23
Эмерик Лапорт: горжусь командой (1)
Эмерик Лапорт: горжусь командой (1)
08:10
Фернандиньо: ##### VAR! (6)
Фернандиньо: ##### VAR! (6)
07:04
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (6)
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (6)
05:30
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
01:18
Определились все пары полуфинала (3)
Определились все пары полуфинала (3)
00:54
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда (4)
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда (4)
Вчера, 23:57
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (19)
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (19)
Вчера, 23:09
"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте
"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте
Вчера, 22:52
Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило! (2)
Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило! (2)
Вчера, 22:37
Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту (30)
Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту (30)
Вчера, 22:26
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
Вчера, 22:10
"Нант" одержал победу над "ПСЖ" (3)
"Нант" одержал победу над "ПСЖ" (3)
Вчера, 21:41
Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (12)
Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (12)
Вчера, 21:35
Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева (1)
Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева (1)
Вчера, 21:10
«Тебе ещё повезло, китаец, уезжай домой». На суд Кокорина и Мамаева пришли Пак с Гайсиным (6)
«Тебе ещё повезло, китаец, уезжай домой». На суд Кокорина и Мамаева пришли Пак с Гайсиным (6)
CAS в мае вынесет решение по апелляции "Рубина" на отстранение от еврокубоков
Спортивный арбитражный суд (СAS) в мае вынесет решение по апелляции "Рубина" на решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков на один сезон.
"Заседание специальной комиссии уже прошло.
Окончательное решение не было принято, но оно должно появиться в мае", – сообщили в пресс-службе CAS.
ТАСС
"Заседание специальной комиссии уже прошло.
Окончательное решение не было принято, но оно должно появиться в мае", – сообщили в пресс-службе CAS.
ТАСС
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