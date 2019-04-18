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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Свидетель: мужчину в кафе попросили поклясться, что он не снимал на телефон

Владимир Евсеев, свидетель драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в "Кофемании" 8 октября, в суде рассказал подробности произошедшего.

"Я уже давал показания следователю и говорил, что важного сказать не могу, потому что ничего особо не видел. Но попробую вспомнить еще раз. Мы пришли с супругой на завтрак. Обычно мы сидим в первом зале, но там мест не было, поэтому мы прошли в зал, где есть балкончик. Оттуда я увидел, что в другом зале происходит то ли драка, то ли еще что. Я спросил у официанта: "У вас там видимо происходит драка, вы полицию вызвали?". Он сказал, что да.

Мы заказали еду, стали есть. Через какое-то время я понял, что шум усилился, и видимо драка передвинулась ближе к моему залу. Была какая-то ругань, которую я передать не могу. У какого-то мужчины потребовали телефон и попросили поклясться, что он ничего не снимал", — цитирует Евсеева "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
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