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Агент Шпинев: Джикия чувствует себя отлично, он тренируется в общей группе "Спартака"

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Футбольный агент Вадим Шпинев, чьими услугами пользуется защитник "Спартака" Георгий Джикия, рассказал о готовности своего клиента помочь команде на финальном отрезке сезона.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Георгий чувствует себя отлично, он вернулся в общую группу. Он тренируется без каких-либо ограничений. К матчу против «Пари НН» готовится, как и вся команда", - цитирует Шпинева "РБ Спорт".

Центральный защитник Георгий Джикия в последний раз появлялся на поле в футболке "Спартака" в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России с "Зенитом" (0:0). Этот матч был первым после ухода с поста главного тренера команды испанца Гильермо Абаскаля. В следующем матче против "Ростова" (5:1) в 25-м туре Джикия остался на скамье запасных.

Три последующих матча, московские дерби против ЦСКА, "Локомотива" (в чемпионате) и "Динамо" (в кубке), Джикия пропустил по причине травмы. Предстоящий матч 27-го тура "Спартак" проведет на выезде в Нижнем Новгороде против "Пари НН".

Шпинев Спартак Георгий Джикия
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