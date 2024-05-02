Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный близок к тому, чтобы покинуть клуб по окончании сезона. Как сообщает "vprognoze", московский клуб не уверен в целесообразности сохранения Заболотного в составе после того, как новичок ЦСКА Тамерлан Мусаев удачно дебютировал в весенней части сезона.
Кроме того, еще одним влияющим на ситуацию фактором называется продление контракта Федора Чалова с ЦСКА до лета 2025-го года. Контракт Заболотного с "армейцами" истекает в конце сезона.
В текущем розыгрыше РПЛ Антон Заболотный принял участие в 25-ти матчах ЦСКА. На счету 32-летнего форварда 8 голов и 3 голевые передачи. Еще 2 гола Заболотный забил за ЦСКА в матчах Кубка России.
Нападающий Антон Заболотный может покинуть ЦСКА после окончания сезона
Московский ЦСКА может расстаться с форвардом Антоном Заболотным в летнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт РПЛ