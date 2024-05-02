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Нападающий Антон Заболотный может покинуть ЦСКА после окончания сезона

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Московский ЦСКА может расстаться с форвардом Антоном Заболотным в летнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт РПЛ
Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный близок к тому, чтобы покинуть клуб по окончании сезона. Как сообщает "vprognoze", московский клуб не уверен в целесообразности сохранения Заболотного в составе после того, как новичок ЦСКА Тамерлан Мусаев удачно дебютировал в весенней части сезона.

Кроме того, еще одним влияющим на ситуацию фактором называется продление контракта Федора Чалова с ЦСКА до лета 2025-го года. Контракт Заболотного с "армейцами" истекает в конце сезона.

В текущем розыгрыше РПЛ Антон Заболотный принял участие в 25-ти матчах ЦСКА. На счету 32-летнего форварда 8 голов и 3 голевые передачи. Еще 2 гола Заболотный забил за ЦСКА в матчах Кубка России.

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