Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Ахмат
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Ахмат 24 33
8 Оренбург 23 32
9 Арсенал Тула 23 32
10 Рубин 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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"Ахмат" одержал минимальную победу над "Анжи"

"Ахмат" обыграл "Анжи" в первом матче 24-го тура РПЛ.

Чемпионат России

24-й тур

"Анжи" - "Ахмат" 0:1 (0:0)

Гол: Иванов 77

"Анжи": Дюпин, Гапон, Удалый, Калошин, Гиголаев, Гайдаров (Иванченко 79), Кулик, Закиров, Ахъядов, Понсе (Маркелов 79), Кацаев (Долгов 66)
Главный тренер: Адиев Магомед.

"Ахмат": Городов, Плиев, Семёнов, Нижич, Швец, Мохаммади, Роши, Раванелли (Шиманьски 81), Иванов, Исмаэл, Балай (Бериша 65)
Главный тренер: Рахимов Рашид.

Предупреждения: Кулик 48, Долгов 67, Семёнов 84
Теги: Ахмат Анжи
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#1  паровоз   (Сегодня, 22:02)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Анжи не спали несколько ночей - в Питере заплатили мелкими купюрами и 4 мешка мелочи, шиковать будут laughing
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
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