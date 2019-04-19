Россия РПЛ 2018/19
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19:21
Вандерсон: я бы не торопился провозглашать "Зенит" чемпионом - "Краснодар" ничуть не слабее (5)
Вандерсон: я бы не торопился провозглашать "Зенит" чемпионом - "Краснодар" ничуть не слабее (5)
18:38
Орлов: "Спартак" зимой взял кубок, а "Зенит" все проиграл. Но смеется тот, кто смеется последний (42)
Орлов: "Спартак" зимой взял кубок, а "Зенит" все проиграл. Но смеется тот, кто смеется последний (42)
17:12
Вандерсон: нас ждет важнейшая игра в выходные, но вообще для "Краснодара" сейчас все матчи как финальные (1)
Вандерсон: нас ждет важнейшая игра в выходные, но вообще для "Краснодара" сейчас все матчи как финальные (1)
13:17
Жена Макеева о Паке: в регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал? (43)
Жена Макеева о Паке: в регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал? (43)
11:19
Сергей Прядкин: мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть (8)
Сергей Прядкин: мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть (8)
11:03
Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз (30)
Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз (30)
"Ахмат" одержал минимальную победу над "Анжи"
"Ахмат" обыграл "Анжи" в первом матче 24-го тура РПЛ.
Чемпионат России
24-й тур
"Анжи" - "Ахмат" 0:1 (0:0)
Гол: Иванов 77
"Анжи": Дюпин, Гапон, Удалый, Калошин, Гиголаев, Гайдаров (Иванченко 79), Кулик, Закиров, Ахъядов, Понсе (Маркелов 79), Кацаев (Долгов 66)
Главный тренер: Адиев Магомед.
"Ахмат": Городов, Плиев, Семёнов, Нижич, Швец, Мохаммади, Роши, Раванелли (Шиманьски 81), Иванов, Исмаэл, Балай (Бериша 65)
Главный тренер: Рахимов Рашид.
Предупреждения: Кулик 48, Долгов 67, Семёнов 84
Чемпионат России
24-й тур
"Анжи" - "Ахмат" 0:1 (0:0)
Гол: Иванов 77
"Анжи": Дюпин, Гапон, Удалый, Калошин, Гиголаев, Гайдаров (Иванченко 79), Кулик, Закиров, Ахъядов, Понсе (Маркелов 79), Кацаев (Долгов 66)
Главный тренер: Адиев Магомед.
"Ахмат": Городов, Плиев, Семёнов, Нижич, Швец, Мохаммади, Роши, Раванелли (Шиманьски 81), Иванов, Исмаэл, Балай (Бериша 65)
Главный тренер: Рахимов Рашид.
Предупреждения: Кулик 48, Долгов 67, Семёнов 84
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