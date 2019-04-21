Россия РПЛ 2018/19
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Михаил Грушевский: Я очень надеюсь, что ЦСКА попадёт в Лигу чемпионов
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Локомотива" (1:1) в 24-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Очень тяжёлый получился матч для обеих команд, да и для зрителей тоже. Тактического хитромыслия было больше, чем футбола. У Юрия Сёмина очень дисциплинированная команда, против которой играть - это тяжёлая физическая и моральная работа. Ну и наблюдать за этим было достаточно трудно. А по тому как заканчивался второй тайм, могу сказать, что итоговый результат для ЦСКА не худший. "Локомотив" в концовке матча нас прижал, к тому же мы сначала остались без Бекао, затем и без Дивеева. Нам в концовке пришлось очень тяжело, поэтому результат для нас не худший, ну и справедливый, думаю.
- О чемпионской гонке для ЦСКА:
Сложно рассуждать о борьбе за золотые медали, мы много потеряли и по своей, и не только по своей вине. Это говорит о том, что включиться в борьбу за чемпионство, на мой взгляд, нам поможет только какое-то чудо. Посмотрим чем завершится матч "Краснодар" - "Зенит", но, думаю, принципиально это на расклад не повлияет. Мы ведём борьбу за места, начиная со второго, и в данных обстоятельствах говорить о чемпионстве несколько безрассудно. Несколько неудачных наших матчей с командами второй половины таблицы нас, конечно, сильно откинули от числа реальных соискателей чемпионства. Многое будет зависеть от того, как мы сыграем оставшиеся матчи с прямыми конкурентами, в том числе и с "Зенитом". Но, возможно, питерцы к очному матчу уже оформят чемпионство.
- О борьбе ЦСКА за зону Лиги чемпионов:
Я очень надеюсь, что мы попадём в Лигу чемпионов. И на это шансы абсолютно нормальные, они просматриваются, в отличие от чемпионства, если объективно.
- О лучшем футболисте минувшего дерби:
В составе "армейцев" выделю Фёдора Чалова. Помимо гола он очень много навязывал борьбы, очень эффективно отработал. Хочу так же поздравить с возвращением на поле Виктора Васина, в таких обстоятельствах и в таком матче очень сложно выходить, но он справился, не чувствовалось мандража и волнения, отработал здорово. У "Локомотива" же выделю Фёдора Смолова. Его голевой пас мне показался просто идеальным по исполнению.
- Об игре:
Очень тяжёлый получился матч для обеих команд, да и для зрителей тоже. Тактического хитромыслия было больше, чем футбола. У Юрия Сёмина очень дисциплинированная команда, против которой играть - это тяжёлая физическая и моральная работа. Ну и наблюдать за этим было достаточно трудно. А по тому как заканчивался второй тайм, могу сказать, что итоговый результат для ЦСКА не худший. "Локомотив" в концовке матча нас прижал, к тому же мы сначала остались без Бекао, затем и без Дивеева. Нам в концовке пришлось очень тяжело, поэтому результат для нас не худший, ну и справедливый, думаю.
- О чемпионской гонке для ЦСКА:
Сложно рассуждать о борьбе за золотые медали, мы много потеряли и по своей, и не только по своей вине. Это говорит о том, что включиться в борьбу за чемпионство, на мой взгляд, нам поможет только какое-то чудо. Посмотрим чем завершится матч "Краснодар" - "Зенит", но, думаю, принципиально это на расклад не повлияет. Мы ведём борьбу за места, начиная со второго, и в данных обстоятельствах говорить о чемпионстве несколько безрассудно. Несколько неудачных наших матчей с командами второй половины таблицы нас, конечно, сильно откинули от числа реальных соискателей чемпионства. Многое будет зависеть от того, как мы сыграем оставшиеся матчи с прямыми конкурентами, в том числе и с "Зенитом". Но, возможно, питерцы к очному матчу уже оформят чемпионство.
- О борьбе ЦСКА за зону Лиги чемпионов:
Я очень надеюсь, что мы попадём в Лигу чемпионов. И на это шансы абсолютно нормальные, они просматриваются, в отличие от чемпионства, если объективно.
- О лучшем футболисте минувшего дерби:
В составе "армейцев" выделю Фёдора Чалова. Помимо гола он очень много навязывал борьбы, очень эффективно отработал. Хочу так же поздравить с возвращением на поле Виктора Васина, в таких обстоятельствах и в таком матче очень сложно выходить, но он справился, не чувствовалось мандража и волнения, отработал здорово. У "Локомотива" же выделю Фёдора Смолова. Его голевой пас мне показался просто идеальным по исполнению.