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Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Михаил Грушевский: Я очень надеюсь, что ЦСКА попадёт в Лигу чемпионов

Михаил Грушевский: Я очень надеюсь, что ЦСКА попадёт в Лигу чемпионовИзвестный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Локомотива" (1:1) в 24-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Очень тяжёлый получился матч для обеих команд, да и для зрителей тоже. Тактического хитромыслия было больше, чем футбола. У Юрия Сёмина очень дисциплинированная команда, против которой играть - это тяжёлая физическая и моральная работа. Ну и наблюдать за этим было достаточно трудно. А по тому как заканчивался второй тайм, могу сказать, что итоговый результат для ЦСКА не худший. "Локомотив" в концовке матча нас прижал, к тому же мы сначала остались без Бекао, затем и без Дивеева. Нам в концовке пришлось очень тяжело, поэтому результат для нас не худший, ну и справедливый, думаю.

- О чемпионской гонке для ЦСКА:

Сложно рассуждать о борьбе за золотые медали, мы много потеряли и по своей, и не только по своей вине. Это говорит о том, что включиться в борьбу за чемпионство, на мой взгляд, нам поможет только какое-то чудо. Посмотрим чем завершится матч "Краснодар" - "Зенит", но, думаю, принципиально это на расклад не повлияет. Мы ведём борьбу за места, начиная со второго, и в данных обстоятельствах говорить о чемпионстве несколько безрассудно. Несколько неудачных наших матчей с командами второй половины таблицы нас, конечно, сильно откинули от числа реальных соискателей чемпионства. Многое будет зависеть от того, как мы сыграем оставшиеся матчи с прямыми конкурентами, в том числе и с "Зенитом". Но, возможно, питерцы к очному матчу уже оформят чемпионство.

- О борьбе ЦСКА за зону Лиги чемпионов:

Я очень надеюсь, что мы попадём в Лигу чемпионов. И на это шансы абсолютно нормальные, они просматриваются, в отличие от чемпионства, если объективно.

- О лучшем футболисте минувшего дерби:

В составе "армейцев" выделю Фёдора Чалова. Помимо гола он очень много навязывал борьбы, очень эффективно отработал. Хочу так же поздравить с возвращением на поле Виктора Васина, в таких обстоятельствах и в таком матче очень сложно выходить, но он справился, не чувствовалось мандража и волнения, отработал здорово. У "Локомотива" же выделю Фёдора Смолова. Его голевой пас мне показался просто идеальным по исполнению.
Теги: ЦСКА Грушевский Локомотив
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