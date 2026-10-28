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"Полностью наша вина". В "Локомотиве" объяснили поражение от "Ростова"

Полузащитник "Локомотива" Михаил Щетинин объяснил неудачное выступление московской команды в матче 12-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:2).
Фото: ФК "Локомотив"
Щетинин подчеркнул, что ответственность за пропущенные мячи полностью лежит на игроках "Локомотива".

- Пропустили два ненужных гола. Дальше пытались переломить игру, как-то навязать свой футбол, выиграть борьбу, но не получилось. Надо было забить хотя бы один гол, чтобы переломить игру. Полностью наша вина, что пропустили два быстрых гола. И потом пытались выправить ситуацию.

Только мы виноваты, что не включились с первых минут, а "Ростов" навязал свой футбол, - передаёт слова Щетинина "Матч ТВ".

После 12 туров "Локомотив" набрал 11 очков и занимает 13-е место в РПЛ. Следующую встречу московский клуб проведёт 1 ноября на своём поле против "Спартака".

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