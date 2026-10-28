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Экс-наставник ЦСКА возглавил английский клуб

Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини продолжит карьеру в Англии.
Фото: ПФК ЦСКА
50-летний швейцарский специалист официально возглавил "Бернли", выступающий в Чемпионшипе. Новый наставник сменил Ники Хайена, который был отправлен в отставку на прошлой неделе после крупного поражения от "Линкольн Сити" со счётом 1:4.

Челестини предстоит исправить положение команды во втором по силе английском дивизионе. После 12 туров "Бернли" набрал восемь очков и располагается на 22-й строчке турнирной таблицы.

Напомним, с июня 2025 года по май 2026-го швейцарец работал в ЦСКА, с которым завоевал Суперкубок России.

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