50-летний швейцарский специалист официально возглавил "Бернли", выступающий в Чемпионшипе. Новый наставник сменил Ники Хайена, который был отправлен в отставку на прошлой неделе после крупного поражения от "Линкольн Сити" со счётом 1:4.
Челестини предстоит исправить положение команды во втором по силе английском дивизионе. После 12 туров "Бернли" набрал восемь очков и располагается на 22-й строчке турнирной таблицы.
Напомним, с июня 2025 года по май 2026-го швейцарец работал в ЦСКА, с которым завоевал Суперкубок России.
Экс-наставник ЦСКА возглавил английский клуб
Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини продолжит карьеру в Англии.
Фото: ПФК ЦСКА