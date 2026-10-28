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Черчесов оценил четвёртое место Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира

Наставник "Ахмата" Станислав Черчесов оценил попадание российского голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в пятёрку лучших вратарей сезона-2025/26 по версии France Football.
Фото: Getty Images
По его мнению, сам факт присутствия россиянина среди сильнейших голкиперов мира заслуживает высокой оценки.

- Нужно признать, что наш вратарь вошел в эту пятерку. Это непростое достижение.

Рад вдвойне за Матвея, пусть продолжает дальше. Сафонов находится в конкурентной среде и выдерживает ее. Сейчас он - основной голкипер "ПСЖ" и может занести себе в актив второй трофей Лиги чемпионов, - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".

Напомним, Сафонов занял четвёртую строчку в голосовании за "Трофей Льва Яшина". Победителем стал вратарь "Атлетика" Унаи Симон, второе место досталось Давиду Райе из "Арсенала", а третье - Тибо Куртуа из "Реала".

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