Черчесов оценил четвёртое место Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира

- Нужно признать, что наш вратарь вошел в эту пятерку. Это непростое достижение.
Рад вдвойне за Матвея, пусть продолжает дальше. Сафонов находится в конкурентной среде и выдерживает ее. Сейчас он - основной голкипер "ПСЖ" и может занести себе в актив второй трофей Лиги чемпионов, - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".
Напомним, Сафонов занял четвёртую строчку в голосовании за "Трофей Льва Яшина". Победителем стал вратарь "Атлетика" Унаи Симон, второе место досталось Давиду Райе из "Арсенала", а третье - Тибо Куртуа из "Реала".