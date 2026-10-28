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Газзаев раскритиковал Карседо за решение по Даку

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил недоумение тактическими решениями наставника "Спартака" Хуана Карседо в московском дерби, завершившемся победой армейцев со счётом 2:0.
Фото: ФК "Спартак"
По его мнению, красно-белым следовало выйти на встречу с двумя нападающими - Манфредом Угальде и Мирлиндом Даку.

- До сих пор не понимаю, почему Даку остался в запасе. Даже за те десять минут, которые ему предоставили, у него возникло несколько моментов. Это сильный для нашей лиги нападающий, который прекрасно проявил себя еще в Казани. Не использовать такого футболиста с первых минут в дерби... Странное решение.

На мой взгляд, "Спартаку" стоило с самого начала действовать с двумя нападающими - Угальде и Даку. Думаю, это было бы идеальное сочетание. Оба находятся в хорошей форме, - передаёт слова Газзаева "Спорт-Экспресс".

Напомним, 25 октября ЦСКА обыграл "Спартак" в 12-м туре РПЛ. Оба мяча армейцы забили ещё в первом тайме.

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