Газзаев раскритиковал Карседо за решение по Даку

- До сих пор не понимаю, почему Даку остался в запасе. Даже за те десять минут, которые ему предоставили, у него возникло несколько моментов. Это сильный для нашей лиги нападающий, который прекрасно проявил себя еще в Казани. Не использовать такого футболиста с первых минут в дерби... Странное решение.
На мой взгляд, "Спартаку" стоило с самого начала действовать с двумя нападающими - Угальде и Даку. Думаю, это было бы идеальное сочетание. Оба находятся в хорошей форме, - передаёт слова Газзаева "Спорт-Экспресс".
Напомним, 25 октября ЦСКА обыграл "Спартак" в 12-м туре РПЛ. Оба мяча армейцы забили ещё в первом тайме.