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Кириченко прокомментировал разгромную победу "Ростова" над "Акроном"

Наставник "Ростова" Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями от разгромной победы над "Акроном" (6:1) в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"
По словам специалиста, футболисты выполнили установку тренерского штаба, особенно при организации прессинга.

- Грех жаловаться. Шесть голов забили. После прошлой игры в Кубке России было много претензий по игре. Сегодня мы сразу рванули с места в карьер. Но любой пропущенный гол может какую-то нервозность вносить. Все-таки были случаи, когда и 0:3 отыгрывалось, и 0:4. Именно при начале атаки соперника мы забили три гола из шести, накрывали в тех зонах, которые планировали накрывать.

Поэтому очень рад, что нас услышали. По персоналиям не хотел бы говорить, потому что на поле сегодня была команда, и это было видно, - цитирует Кириченко "Матч ТВ".

После пяти туров "Ростов" набрал 12 очков и досрочно обеспечил себе первое место в группе D, гарантировав выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

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