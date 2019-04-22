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Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Суд разрешил врачу "Зенита" посетить Кокорина в СИЗО

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказал о решении суда позволить врачу петербургского клуба осмотреть футболиста.

"Суд удовлетворил наше ходатайство. В ближайшее время врач «Зенита» будет допущен к Кокорину. Скорее всего, это произойдёт во время перерыва в среду", - цитирует Ромашова "Чемпионат.сом".

Ранее сообщалось, что Кокорин, с октября прошлого года пребывающий в СИЗО "Бутырка", испытывает проблемы с коленом, которое ранее серьёзно травмировал. Помимо форварда "Зенита" под стражей находятся его младший брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. Арест молодых людей рассчитан до 25 сентября этого года.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 14:25
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