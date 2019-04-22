Россия РПЛ 2018/19
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Суд разрешил врачу "Зенита" посетить Кокорина в СИЗО
Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказал о решении суда позволить врачу петербургского клуба осмотреть футболиста.
"Суд удовлетворил наше ходатайство. В ближайшее время врач «Зенита» будет допущен к Кокорину. Скорее всего, это произойдёт во время перерыва в среду", - цитирует Ромашова "Чемпионат.сом".
Ранее сообщалось, что Кокорин, с октября прошлого года пребывающий в СИЗО "Бутырка", испытывает проблемы с коленом, которое ранее серьёзно травмировал. Помимо форварда "Зенита" под стражей находятся его младший брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. Арест молодых людей рассчитан до 25 сентября этого года.
"Суд удовлетворил наше ходатайство. В ближайшее время врач «Зенита» будет допущен к Кокорину. Скорее всего, это произойдёт во время перерыва в среду", - цитирует Ромашова "Чемпионат.сом".
Ранее сообщалось, что Кокорин, с октября прошлого года пребывающий в СИЗО "Бутырка", испытывает проблемы с коленом, которое ранее серьёзно травмировал. Помимо форварда "Зенита" под стражей находятся его младший брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. Арест молодых людей рассчитан до 25 сентября этого года.
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