Россия РПЛ 2018/19
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Андрей Аршавин: Семак ничем не отличается от Нагельсмана, Моуринью и Виллаш-Боаша
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин поделился мыслями об уровне главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.
"Считаю ли я Семака достаточно молодым тренером, но при этом уже высокого уровня? Нормально уровня. Я не пойму, а в Германии, когда 30-летние работают, то ничего? И вы же восхищаетесь Нагельсманом, ещё кем-то, Моуринью, который тоже начал рано, Виллаш-Боашу вы тут ковровую дорожку расстилали. А чем Семак отличается от них? Ничем.
Виллаш-Боашу не нужно было расстилать ковровую дорожку? Я не знаю. А какие у него результаты в "Зените"? Ну, чемпионство, правда, выиграл, но… Я не вижу, чем Семак отличается от него", — цитирует Аршавина "Р-Спорт".
"Считаю ли я Семака достаточно молодым тренером, но при этом уже высокого уровня? Нормально уровня. Я не пойму, а в Германии, когда 30-летние работают, то ничего? И вы же восхищаетесь Нагельсманом, ещё кем-то, Моуринью, который тоже начал рано, Виллаш-Боашу вы тут ковровую дорожку расстилали. А чем Семак отличается от них? Ничем.
Виллаш-Боашу не нужно было расстилать ковровую дорожку? Я не знаю. А какие у него результаты в "Зените"? Ну, чемпионство, правда, выиграл, но… Я не вижу, чем Семак отличается от него", — цитирует Аршавина "Р-Спорт".
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