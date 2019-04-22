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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

Андрей Аршавин: Семак ничем не отличается от Нагельсмана, Моуринью и Виллаш-Боаша

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин поделился мыслями об уровне главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

"Считаю ли я Семака достаточно молодым тренером, но при этом уже высокого уровня? Нормально уровня. Я не пойму, а в Германии, когда 30-летние работают, то ничего? И вы же восхищаетесь Нагельсманом, ещё кем-то, Моуринью, который тоже начал рано, Виллаш-Боашу вы тут ковровую дорожку расстилали. А чем Семак отличается от них? Ничем.

Виллаш-Боашу не нужно было расстилать ковровую дорожку? Я не знаю. А какие у него результаты в "Зените"? Ну, чемпионство, правда, выиграл, но… Я не вижу, чем Семак отличается от него", — цитирует Аршавина "Р-Спорт".
Теги: Аршавин Семак Зенит
Сегодня, 14:35
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#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:40)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну да, две руки, две ноги - похож.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  karfagen  Dresden (Сегодня, 14:39)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
разве только у нагельсмана атакующий футбол в приоритете, в отличии от боаша и тем более моура


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
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