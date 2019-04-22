Россия РПЛ 2018/19
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16:25
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (1)
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (1)
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Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы
Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, что в новом проекте календаря на сезон российской премьер-лиги 2019/2021 ноябрьские и декабрьские матчи планируется проводить в южных регионах.
"Все клубы должны играть по графику – дома/в гостях, чередуя матчи по возможности. С учетом этого делается календарь и также будет и дальше. А вот переносы в южные регионы матчей ноября и декабря мы учтем", - цитирует Пышкина "Спорт-Экспресс".
"Все клубы должны играть по графику – дома/в гостях, чередуя матчи по возможности. С учетом этого делается календарь и также будет и дальше. А вот переносы в южные регионы матчей ноября и декабря мы учтем", - цитирует Пышкина "Спорт-Экспресс".
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