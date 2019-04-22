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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
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Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, что в новом проекте календаря на сезон российской премьер-лиги 2019/2021 ноябрьские и декабрьские матчи планируется проводить в южных регионах.

"Все клубы должны играть по графику – дома/в гостях, чередуя матчи по возможности. С учетом этого делается календарь и также будет и дальше. А вот переносы в южные регионы матчей ноября и декабря мы учтем", - цитирует Пышкина "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 16:25
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#1  Egorysche   (Сегодня, 16:30)
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online

неужели разродились
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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