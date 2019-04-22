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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Средства от штрафа Гулиева "Спартак" передал в благотворительный фонд

Директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев сообщил, что все деньги от штрафа полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева клуб перевел в благотворительный фонд.

"Все деньги от штрафа Аяза Гулиева были переданы в благотворительный фонд. И дети из этого фонда вышли с игроками на поле перед матчем "Спартак" – "Енисей", – рассказал Алексеев.

Напомним, что 10 апреля по дороге на тренировку Гулиев вступил в конфликт с пешеходом, гражданином США Майклом Коулом и применил по отношению к нему грубую физическую силу. В результате этого клуб решил наказать 22-летнего футболиста.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гулиев Спартак
Вчера, 23:46
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7
(0)
#7  Яamon   (Сегодня, 00:09)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
ща животному еще медальку дадут, он же америкоса избил, а америкос, как нас с детства учат, главный враг
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#6  anonymous   (Сегодня, 00:06)
  • +1
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online

Цитата: MIG
Цитата: anonymous
тебе бы легче от этого стало? вместо одного отморозка, остались бы на свободе 3

а ты думаешь я за Кокорина с Мамаевым? отнюдь.
только лишь за равные наказания за равные преступления.

тут дело даже не в том, что они Пака о***люли, а в том что давно попадали в такие мутные сводки, решили урок преподать, а тут просто чурка разбил лицо американцу и заплатил там думаю тыщ 20-30к американских за ущерб и всё
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#5  MIG  Piter (Сегодня, 00:04)
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Цитата: anonymous
тебе бы легче от этого стало? вместо одного отморозка, остались бы на свободе 3

а ты думаешь я за Кокорина с Мамаевым? отнюдь.
только лишь за равные наказания за равные преступления.
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#4  anonymous   (Сегодня, 00:00)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: MIG
одни сидят за драку с депутатом уже год. И еще столько же могут вести это дело.
Второй просто откупается.
и Мамай с Кокориным откупились бы, если бы избили кого попроще - в этом вся соль rage

тебе бы легче от этого стало? вместо одного отморозка, остались бы на свободе 3
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#3  diego milito 22   (Вчера, 23:57)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ублюдочное слово- благотворительность.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  CSKA-180505  Североморск (Вчера, 23:56)
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Страшно себе представить что было бы если бы Паку нос сломали,а тут еще и пропиарились...Благо хоть пендос отхватил... smile
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#1  MIG  Piter (Вчера, 23:50)
  • +1
  •  (1)

одни сидят за драку с депутатом уже год. И еще столько же могут вести это дело.
Второй просто откупается.
и Мамай с Кокориным откупились бы, если бы избили кого попроще - в этом вся соль rage
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
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