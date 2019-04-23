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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Молодёжки "Рубина" и "Уфы" сыграли вничью

Счёт дублирующие команды клубов премьер-лиги открыть так и не сумели. На последних минутах Яковлев не сумел реализовать пенальти в ворота "Уфы"

Молодежное первенство

25 тур

"Рубин" – "Уфа"



"Рубин": Тушев, Абдуллин (Рыбаков, 46 (Шолох, 69)), Гаврилов, Микушин, Губанов, Седов, Николов, Циберкин (Мухаметзянов, 80), Шекари (Балуев, 46), Яковлев, Сапрунов

"Уфа": Акмурзин, Попов, Шудров, Выдрин, Елисеев (Сафронов, 90+1), Подгорнов, Ковальчук (Машко, 66), Белоусов (Решетников, 80), Беганский (Гарифуллин, 58), Мухаметшин (Тимофеев, 86), Коновалов (Андреев, 29)

Предупреждения: Седов, 49

Нереализованный пенальти: Яковлев ("Рубин"), 90+1 (вратарь)
Сегодня, 13:52
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