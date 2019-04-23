Молодёжки "Рубина" и "Уфы" сыграли вничью

Молодежное первенство



25 тур



"Рубин" – "Уфа"

Счёт дублирующие команды клубов премьер-лиги открыть так и не сумели. На последних минутах Яковлев не сумел реализовать пенальти в ворота "Уфы"Тушев, Абдуллин (Рыбаков, 46 (Шолох, 69)), Гаврилов, Микушин, Губанов, Седов, Николов, Циберкин (Мухаметзянов, 80), Шекари (Балуев, 46), Яковлев, СапруновАкмурзин, Попов, Шудров, Выдрин, Елисеев (Сафронов, 90+1), Подгорнов, Ковальчук (Машко, 66), Белоусов (Решетников, 80), Беганский (Гарифуллин, 58), Мухаметшин (Тимофеев, 86), Коновалов (Андреев, 29)Седов, 49Яковлев ("Рубин"), 90+1 (вратарь)