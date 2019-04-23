Россия РПЛ 2018/19
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Молодёжки "Рубина" и "Уфы" сыграли вничью
Счёт дублирующие команды клубов премьер-лиги открыть так и не сумели. На последних минутах Яковлев не сумел реализовать пенальти в ворота "Уфы"
"Рубин": Тушев, Абдуллин (Рыбаков, 46 (Шолох, 69)), Гаврилов, Микушин, Губанов, Седов, Николов, Циберкин (Мухаметзянов, 80), Шекари (Балуев, 46), Яковлев, Сапрунов
"Уфа": Акмурзин, Попов, Шудров, Выдрин, Елисеев (Сафронов, 90+1), Подгорнов, Ковальчук (Машко, 66), Белоусов (Решетников, 80), Беганский (Гарифуллин, 58), Мухаметшин (Тимофеев, 86), Коновалов (Андреев, 29)
Предупреждения: Седов, 49
Нереализованный пенальти: Яковлев ("Рубин"), 90+1 (вратарь)
Молодежное первенство
25 тур
"Рубин" – "Уфа"
25 тур
"Рубин" – "Уфа"
"Рубин": Тушев, Абдуллин (Рыбаков, 46 (Шолох, 69)), Гаврилов, Микушин, Губанов, Седов, Николов, Циберкин (Мухаметзянов, 80), Шекари (Балуев, 46), Яковлев, Сапрунов
"Уфа": Акмурзин, Попов, Шудров, Выдрин, Елисеев (Сафронов, 90+1), Подгорнов, Ковальчук (Машко, 66), Белоусов (Решетников, 80), Беганский (Гарифуллин, 58), Мухаметшин (Тимофеев, 86), Коновалов (Андреев, 29)
Предупреждения: Седов, 49
Нереализованный пенальти: Яковлев ("Рубин"), 90+1 (вратарь)
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