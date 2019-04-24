Россия РПЛ 2018/19
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В суде по Кокорину и Мамаеву выступит свидетель из Владивостока
В четверг 11-е заседание суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начнется на час раньше запланированного – в 11 утра по московскому времени.
Как сообщили в пресс-службе суда, они смогли организовать видеоконференц-связь из Владивостока, откуда в четверг даст показания свидетельница – одна из девушек из компании Кокорина и Мамаева в день инцидентов.
В связи с разницей во времени заседание перенесли на час раньше.
"СЭ"
Как сообщили в пресс-службе суда, они смогли организовать видеоконференц-связь из Владивостока, откуда в четверг даст показания свидетельница – одна из девушек из компании Кокорина и Мамаева в день инцидентов.
В связи с разницей во времени заседание перенесли на час раньше.
"СЭ"
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