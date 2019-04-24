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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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В суде по Кокорину и Мамаеву выступит свидетель из Владивостока

В четверг 11-е заседание суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начнется на час раньше запланированного – в 11 утра по московскому времени.

Как сообщили в пресс-службе суда, они смогли организовать видеоконференц-связь из Владивостока, откуда в четверг даст показания свидетельница – одна из девушек из компании Кокорина и Мамаева в день инцидентов.

В связи с разницей во времени заседание перенесли на час раньше.

"СЭ"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:18
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#1  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:34)
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Болеет за:
ЦСКА
Не смогла спрятаться.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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