Тренер "Оренбурга": Махачкала хороша, нужно отдать должное Евсееву

"Махачкала хороша, нужно отдать должное и Вадиму Валентиновичу Евсееву, и тому, что они делают.Загадывать, как сложится матч, сложно. Мы в этом сезоне победили один раз в чемпионате. Это было тогда, когда мы остались вдесятером. Все, что касается 11 на 11, там, где вроде должно быть полегче, к сожалению, нам это сделать не удалось", - сказал Ахметзянов "Матч ТВ".
Сегодня, 10 октября, на стадионе "Газовик" проходит матч десятого тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и махачкалинским "Динамо". Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени.
Вадим Евсеев возглавляет "Динамо" с конца декабря 2025 года. Соглашение главного тренера с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.