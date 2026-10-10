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Тренер "Оренбурга": Махачкала хороша, нужно отдать должное Евсееву

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов высказался об игре махачкалинского "Динамо" под руководством Вадима Евсеева.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Российский специалист отметил, что махачкалинский клуб показывает достойную игру в текущем сезоне.

"Махачкала хороша, нужно отдать должное и Вадиму Валентиновичу Евсееву, и тому, что они делают.
Загадывать, как сложится матч, сложно. Мы в этом сезоне победили один раз в чемпионате. Это было тогда, когда мы остались вдесятером. Все, что касается 11 на 11, там, где вроде должно быть полегче, к сожалению, нам это сделать не удалось", - сказал Ахметзянов "Матч ТВ".

Сегодня, 10 октября, на стадионе "Газовик" проходит матч десятого тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и махачкалинским "Динамо". Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени.

Вадим Евсеев возглавляет "Динамо" с конца декабря 2025 года. Соглашение главного тренера с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

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