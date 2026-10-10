Евсеев прокомментировал разгромное поражение от "Оренбурга"

"Во-первых, надо извиниться перед своими болельщиками. Приехали, поддерживали. Мы очень плохо, особенно первый тайм, играли. Ответственность за результат я беру на себя.Третье, я поздравляю "Оренбург" с заслуженной победой. Мы проиграли, потому что команда соперника во всех компонентах больше хотела выиграть", - сказал Евсеев в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, десятого октября, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и махачкалинским "Динамо". Встреча проходила на арене "Газовик". Подопечные Вадима Евсеева потерпели разгромное гостевое поражение со счетом 0:4.
После этой встречи "Оренбург" расположился на шестой строчке, а "Динамо" заняло восьмое место.