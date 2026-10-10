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Дивеев не считает "Спартак" самым принципиальным соперником "Зенита"

Футболист "Зенита" Игорь Дивеев ответил, кого считает самым принципиальным соперником команды.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист считает, что на данный момент самым принципиальным соперником сине-бело-голубых является "Краснодар".

"Краснодар" - главный соперник для нас. Мы вместе с ним - главные фавориты чемпионата за последние годы. Игра будет за шесть очков.

Наверное, "Краснодар" сейчас - самый принципиальный соперник "Зенита", - сказал Дивеев "Спорт-Экспрессу".

На данный момент петербургский "Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков в девяти встречах. Он отстает от "Спартака", расположившегося на четвертой строчке, на один балл.

"Краснодар" лидирует в чемпионате - 21 очко.

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