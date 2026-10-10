Юран извинился перед болельщиками: не имеем права так играть

"В первую очередь хотел бы извиниться перед болельщиками. Они пришли, болели, поддерживали нас. Мы не имеем права так играть первый тайм.Первый тайм - неприемлемо для профессионала такое отношение. Второй тайм был уже приемлемый — побежали, создавали моменты, могли сравнять счет и вытащить игру", - передает слова Юрана "Матч ТВ".
Сегодня, 10 октября, екатеринбургский "Урал" потерпел поражение от московского "Велеса" в рамках 13-го тура Первой лиги. Встреча проходила на "Екатеринбург Арене". Команда Сергея Юрана потерпела поражение со счетом 1:2.
Благодаря этой победе "Велес" (26 очков) обогнал "Урал" (25 очков) в турнирной таблице.