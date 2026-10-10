Юран извинился перед болельщиками: не имеем права так играть

Главный тренер "Урала" Сергей Юран прокомментировал поражение команды от "Велеса".

Фото: ФК "Урал"

"В первую очередь хотел бы извиниться перед болельщиками. Они пришли, болели, поддерживали нас. Мы не имеем права так играть первый тайм.