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Юран извинился перед болельщиками: не имеем права так играть

Главный тренер "Урала" Сергей Юран прокомментировал поражение команды от "Велеса".
Фото: ФК "Урал"
Российский специалист недоволен игрой команды в первом тайме. Он отметил, что профессиональные футболисты не должны так действовать.

"В первую очередь хотел бы извиниться перед болельщиками. Они пришли, болели, поддерживали нас. Мы не имеем права так играть первый тайм.
Первый тайм - неприемлемо для профессионала такое отношение. Второй тайм был уже приемлемый — побежали, создавали моменты, могли сравнять счет и вытащить игру", - передает слова Юрана "Матч ТВ".

Сегодня, 10 октября, екатеринбургский "Урал" потерпел поражение от московского "Велеса" в рамках 13-го тура Первой лиги. Встреча проходила на "Екатеринбург Арене". Команда Сергея Юрана потерпела поражение со счетом 1:2.

Благодаря этой победе "Велес" (26 очков) обогнал "Урал" (25 очков) в турнирной таблице.

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