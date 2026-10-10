Матч "Краснодар" - "Зенит" могут отменить - СМИ

По информации источника, "Краснодар" нанес на газон "Ozon Арены" быка и надпись "Вперед, быки!". Представители лиги и арбитры обязали клуб убрать изображение, так как по правилам на поле должна быть только футбольная разметка. Если черно-зеленые не успеют это сделать, то матч могут отменить.
Встреча "Краснодара" с сине-бело-голубыми запланирована на сегодня, 10 октября. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.
На данный момент "быки" занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. "Зенит" располагается на пятой строчке с 18 баллами в своем активе.
Источник: Telegram-канал Sport Baza