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В РПЛ прокомментировали ситуацию с "Ozon Ареной" перед матчем "Краснодар" - "Зенит"

В РПЛ высказались о газоне на "Ozon Арене" перед матчем "Краснодар" - "Зенит". Поле не соответствует регламенту.
Фото: ФК "Краснодар"
В РПЛ сообщили, что руководство "быков" было уведомлено о недопустимом виде газона на стадионе. В пресс-службе отметили, что лига находится на постоянном контакте с делегатом предстоящей встречи.

"Судья и делегат матча в ходе предматчевого совещания обратили внимание ФК "Краснодар" на недопустимость нарушений в оформлении поля, а также проинформировали клуб о необходимости приведения газона в соответствие с правилами.

Лига находится в постоянном контакте с клубом и делегатом матча", - сказали в пресс-службе лиги "Чемпионату".

Сегодня, 10 октября, запланирован матч десятого тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом". Встреча должна состояться на "Ozon Арене". Начало - в 19:30 по московскому времени.

Ранее в СМИ сообщалось, что игра находится под угрозой отмены, так как газон не соответствует регламенту: на нем изображен бык и надпись "Вперед, быки!".

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