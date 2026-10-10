В РПЛ прокомментировали ситуацию с "Ozon Ареной" перед матчем "Краснодар" - "Зенит"

"Судья и делегат матча в ходе предматчевого совещания обратили внимание ФК "Краснодар" на недопустимость нарушений в оформлении поля, а также проинформировали клуб о необходимости приведения газона в соответствие с правилами.
Лига находится в постоянном контакте с клубом и делегатом матча", - сказали в пресс-службе лиги "Чемпионату".
Сегодня, 10 октября, запланирован матч десятого тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом". Встреча должна состояться на "Ozon Арене". Начало - в 19:30 по московскому времени.
Ранее в СМИ сообщалось, что игра находится под угрозой отмены, так как газон не соответствует регламенту: на нем изображен бык и надпись "Вперед, быки!".