Россия РПЛ 2018/19
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17:27
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (8)
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (8)
15:45
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
09:48
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (13)
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (13)
ЦСКА - "Анжи": Васин и Чалов сыграют с первых минут
ЦСКА и "Анжи" объявили составы на матч 25-го тура премьер-лиги.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Набабкин, Ахметов, Обляков, Бийол, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Гайдаров, Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Набабкин, Ахметов, Обляков, Бийол, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Гайдаров, Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе.
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