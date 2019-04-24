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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

ЦСКА - "Анжи": Васин и Чалов сыграют с первых минут

ЦСКА и "Анжи" объявили составы на матч 25-го тура премьер-лиги.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Набабкин, Ахметов, Обляков, Бийол, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Гайдаров, Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе.
Теги: ЦСКА Анжи
Сегодня, 18:28
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#2  Zaraza  Далеко (Сегодня, 19:00)
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online

Цитата: Болельщик812
Вперед, Армейцы! Сотрите с лица Земли это уродливое чурочье убожество!

я хоть и не конь, но хочется что бы Чалов треху положил. что б стал лучшим бомбардиром. давно пора русским начать быть Нападающими с большой буквы
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:52)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вперед, Армейцы! Сотрите с лица Земли это уродливое чурочье убожество!
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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