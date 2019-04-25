Дмитрий Хохлов - о словах Широкова: могу комментировать только слова специалистов

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов на пресс-конференции прокомментировал итог матча 25-го тура с "Зенитом" (0:2).- Я не буду отвечать на ваш вопрос.- Хорошо. Продолжайте.- Спросите у него, я могу комментировать только слова специалистов.