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Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Дмитрий Хохлов - о словах Широкова: могу комментировать только слова специалистов

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов на пресс-конференции прокомментировал итог матча 25-го тура с "Зенитом" (0:2).

- Перед игрой Роман Широков подчеркнул, что он недоволен результатами команды...

- Я не буду отвечать на ваш вопрос.

- Но вы его даже не дослушали.

- Хорошо. Продолжайте.

- Перед игрой Роман Широков подчеркнул, что он недоволен результатами команды и что с таким составом "Динамо" должно бороться за еврокубки. Что вы ему ответите? Согласны ли вы с ним?

- Спросите у него, я могу комментировать только слова специалистов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Хохлов Широков Динамо
Сегодня, 00:32
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