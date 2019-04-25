Дмитрий Хохлов - о словах Широкова: могу комментировать только слова специалистов

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:58
Сергей Семак: Маркизио в этом сезоне не сыграет (4)
Сергей Семак: Маркизио в этом сезоне не сыграет (4)
Вчера, 23:17
Сергей Семак: "Зенит" одержал заслуженную победу над "Динамо" (2)
Сергей Семак: "Зенит" одержал заслуженную победу над "Динамо" (2)
Вчера, 23:00
"Все слабей импульсация вен. Вы на дне, и нет перемен". Баннер болельщиков "Зенита" (6)
"Все слабей импульсация вен. Вы на дне, и нет перемен". Баннер болельщиков "Зенита" (6)
Вчера, 22:56
"Зенит" одержал уверенную победу над "Динамо" (55)
"Зенит" одержал уверенную победу над "Динамо" (55)
Вчера, 22:47
"Аякс" собирается купить полузащитника "Реала" (1)
"Аякс" собирается купить полузащитника "Реала" (1)
Вчера, 22:37
Юрий Семин: оба Миранчука сыграли отлично
Юрий Семин: оба Миранчука сыграли отлично
Вчера, 22:31
Валерий Карпин: "Ростов" провел неплохой матч
Валерий Карпин: "Ростов" провел неплохой матч
Вчера, 22:13
Разминка окончена. Далее - "Краснодар". Что почерпнуть из ожидаемой победы ЦСКА над "Анжи"?
Разминка окончена. Далее - "Краснодар". Что почерпнуть из ожидаемой победы ЦСКА над "Анжи"?
Вчера, 21:59
Талисман Сёмина: Фарфан принёс «Локомотиву» победу и приблизил москвичей к Лиге чемпионов (2)
Талисман Сёмина: Фарфан принёс «Локомотиву» победу и приблизил москвичей к Лиге чемпионов (2)
Вчера, 21:46
Юрий Семин: отсутствие Смолова? Это наше внутреннее дело (4)
Юрий Семин: отсутствие Смолова? Это наше внутреннее дело (4)
Вчера, 21:24
"Рубин" и "Уфа" обменялись забитыми голами (1)
"Рубин" и "Уфа" обменялись забитыми голами (1)
Вчера, 21:23
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (25)
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (25)
Вчера, 21:07
Киевское "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью
Киевское "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью
Вчера, 20:56
"Ахмат" и "Краснодар" сыграли вничью (12)
"Ахмат" и "Краснодар" сыграли вничью (12)
Вчера, 20:55
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (34)
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (34)
Вчера, 20:31
"Мордовия" и "Факел" сыграли вничью
"Мордовия" и "Факел" сыграли вничью
Вчера, 20:21
"Спартак" прибыл в Тулу (10)
"Спартак" прибыл в Тулу (10)
Вчера, 20:10
"Динамо" объявило состав на матч с "Зенитом" (3)
"Динамо" объявило состав на матч с "Зенитом" (3)
Вчера, 20:09
Азмун и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Динамо" (11)
Азмун и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Динамо" (11)
Вчера, 20:03
Мохамед Салах сфотографировался с Дейенерис Таргариен (2)
Мохамед Салах сфотографировался с Дейенерис Таргариен (2)
Вчера, 19:32
СМИ: "Тоттенхэм" предложит новый контракт Эриксену
СМИ: "Тоттенхэм" предложит новый контракт Эриксену
Вчера, 18:36
"Рубин" - "Уфа": составы команд
"Рубин" - "Уфа": составы команд
Вчера, 18:28
ЦСКА - "Анжи": Васин и Чалов сыграют с первых минут (9)
ЦСКА - "Анжи": Васин и Чалов сыграют с первых минут (9)
Вчера, 18:04
"Краснодар-2" и "Ротор" сыграли вничью
"Краснодар-2" и "Ротор" сыграли вничью
Вчера, 18:03
"Ахмат" - "Краснодар": стали известны стартовые составы (3)
"Ахмат" - "Краснодар": стали известны стартовые составы (3)
Вчера, 17:49
Братья Миранчуки - в старте "Локо" на матч с "Ростовом" (1)
Братья Миранчуки - в старте "Локо" на матч с "Ростовом" (1)
Вчера, 17:27
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
Вчера, 17:14
СМИ: "Кристал Пэлас" просит за Заа 75 миллионов евро
СМИ: "Кристал Пэлас" просит за Заа 75 миллионов евро
Вчера, 16:18
В суде по Кокорину и Мамаеву выступит свидетель из Владивостока (2)
В суде по Кокорину и Мамаеву выступит свидетель из Владивостока (2)
Дмитрий Хохлов - о словах Широкова: могу комментировать только слова специалистов
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов на пресс-конференции прокомментировал итог матча 25-го тура с "Зенитом" (0:2).
- Перед игрой Роман Широков подчеркнул, что он недоволен результатами команды...
- Я не буду отвечать на ваш вопрос.
- Но вы его даже не дослушали.
- Хорошо. Продолжайте.
- Перед игрой Роман Широков подчеркнул, что он недоволен результатами команды и что с таким составом "Динамо" должно бороться за еврокубки. Что вы ему ответите? Согласны ли вы с ним?
- Спросите у него, я могу комментировать только слова специалистов.
"Спорт-Экспресс"
- Перед игрой Роман Широков подчеркнул, что он недоволен результатами команды...
- Я не буду отвечать на ваш вопрос.
- Но вы его даже не дослушали.
- Хорошо. Продолжайте.
- Перед игрой Роман Широков подчеркнул, что он недоволен результатами команды и что с таким составом "Динамо" должно бороться за еврокубки. Что вы ему ответите? Согласны ли вы с ним?
- Спросите у него, я могу комментировать только слова специалистов.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.