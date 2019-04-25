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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
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Павел Мамаев не смог объяснить, почему ударил Соловчука ногой в голову

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев высказался о конфликте с водителем Виталием Соловчуком 8 октября прошлого года, по итогам которого тот получил серьёзные травмы, а футболист вместе со своими друзьями отправился под арест.

"Когда я бил Соловчука, он говорил "хватит". Зачем я ударил его с ноги в голову? Можно что угодно придумать, но я не могу ответить на этот вопрос. Конкретно в тот момент он меня не оскорблял.

Считаю ли я, что избивать ногами – это по-мужски? Я уже сказал, что можно было избежать этой ситуации вне зависимости от того, что он нам сказал. Потому я не стесняюсь говорить правду, я не кривлю душой. Я хочу сделать всё, чтобы все с его стороны забыли эту ситуацию", - цитирует Мамаева "Чемпионат.сом".
Теги: Соловчук Мамаев Кокорин
Сегодня, 17:20
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